U gradu s najvećim brojem Židova na svijetu izvan Svete Zemlje - demonstracije: 'Svi stojimo kao jedno srce'

"New York uz Izrael": u gradu s najvećim brojem Židova na svijetu izvan Svete Zemlje okupile su se u utorak tisuće ljudi kako bi iskazale potporu Izraelu nakon subotnjeg Hamasovog napada.

Od Hamasovog iznenadnog napada na Izrael 7. listopada, New York - gdje živi gotovo dva milijuna Židova i stotine tisuća muslimana - bio je poprište napetih demonstracija: s jedne strane potpore palestinskoj stvari, s druge u znak podrške Židovima i Izraelu.

Zahvaljujući gradskoj policiji (NYPD) i policiji države New York "zajedno smo kako bismo zaštitili svakoga od vas, nastavit ćemo vas štititi", rekla je okupljenima Kathy Hochul, guvernerica države New York koji ima 20 milijuna stanovnika, uključujući devet samo u New Yorku.

Američke židovske organizacije organizirale su uz sjedište UN-a skup tisuća proizraelaca i pozvali njujorške vlasti i predstavnike vlade u Jeruzalemu da im se obrate.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan poručio je da "židovski narod" u Izraelu i u SAD-u nije podijeljen.

Članovi Hamasa “htjeli su nas masakrirati kada su mislili da smo najranjiviji, ali su pogriješili”, rekao je izraelski diplomat.

"Slobodni svijet nije podijeljen. Svi stojimo zajedno kao jedan, jedan narod, jedno srce, u borbi protiv sila zla", poručio je okupljenima, koji su mahali izraelskim zastavama i skandirali na engleskom i hebrejskom.

Od subote ujutro u Izraelu je ubijeno više od 1200 ljudi, većinom izraelskih civila, određen broj vojnika i stranaca.

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams, koji je nedavno boravio u Tel Avivu i Jeruzalemu, također je potvrdio da je "Izrael imao pravo braniti se".

“Vaša borba je naša”, kazao je.

Na scenu se potom popela Orna Neutra, majka Omera Neutra, mladog Amerikanca kojeg je navodno Hamas uzeo za taoca.

"Omer, znamo da si živ. Puno te volimo", rekla je.

U New Yorku živi između 1,6 i dva milijuna Židova, kao i 600.000 do 750.000 muslimana.

Izraelske zračne snage tijekom noći napale stotinu meta u Pojasu Gaze

Izraelske zračne snage nastavile su tijekom noći na srijedu napade na Pojas Gaze nakon onih koje je izvela tijekom vikenda islamistička skupina Hamas.

Deseci borbenih zrakoplova napali su više od 200 ciljeva u području Al-Furqan, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF) rano u srijedu ujutro.

Bio je to treći put u 24 sata da su u Pojasu Gaze izvedeni napadi velikih razmjera, a ukupno je pogođeno više od 450 ciljeva.

Izraelska vojska je rekla da Hamas koristi Al-Furqan, u sjevernom dijelu Pojasa Gaze, kao teroristički centar.

Izrael smatra da je to područje baza za brojne terorističke napade koji su izvedeni protiv Izraela.

Vojska je također objavila da su borbeni zrakoplovi tijekom noći uništili Hamasove "napredne sustave za otkrivanje" koji su korišteni za uočavanje vojnih zrakoplova.

U bombardiranju je pogođeno i skladište oružja i zapovjednički centar Islamskog džihada, dodala je vojska.

Broj ljudi ubijenih u Izraelu u napadima Hamasa koji su započeli u subotu sada se popeo na najmanje 1200, rekao je glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus u najnovijim informacijama o situaciji u srijedu ujutro.

"Velika većina" poginulih bili su civili, rekao je Conricus, okarakteriziravši broj kao "nevjerojatan" i "nezamisliv".

Više od 2700 ljudi je ozlijeđeno. "Nažalost, nešto mi govori da ove brojke nisu konačne", dodao je glasnogovornik.

Prema ministarstvu zdravstva u Gazi, do utorka navečer najmanje 900 ljudi poginulo je u Pojasu Gaze od posljedica protunapada izraelskih zračnih snaga, a 4500 ih je ranjeno.

Dužnosnik Hamasa u srijedu je kazao da je tijekom noći poginulo najmanje 30 ljudi u izraelskim napadima, a više stotina je ranjeno.

UN je objavio da je više od 260.000 ljudi u Gazi interno raseljeno.

