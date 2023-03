U požaru u Srbiji poginulo četvero djece. Očevidac opisao pokušaj spašavanja: 'Sjekirom su razbijali prozor'

Stravična tragedija jučer je u crno zavila Novi Pazar na jugozapadu Srbije. U požaru u stanu u stambenoj zgradi u naselju Jalija smrtno je stradalo četvero djece. Vatra ih je progutala. Požar je buknuo oko 7 sati ujutro na prvom katu zgrade, a sumnja se da ga je izazvala grijalica.

"Sumnja se da je do požara došlo jer se veš navodno sušio na grijalici koji je bila u blizini djece. Detaljna istraga će utvrditi uzrok požara, a sumnja se da su se djeca ugušila dimom, jer su u trenutku izbijanja požara spavala, poslije čega je njihova tijela zahvatio i plamen" kaže izvor za Kurir

Požar se brzo rasplamsao, kad su roditelji osjetili dim i vidjeli veliki plamen u sobi u kojoj im spavaju djeca, pokušali su ih spasiti.

"Otac je najprije iz unutrašnjosti stana pokušao ući u dječju sobu, ali je vatra bila velika. Pokušao je i preko terase otvoriti vrata dječje sobe, ali su se vrata zaglavila. Dok je pokušavao da dođe do svoje četvero male djece, plamen ga je zahvatio i on je počeo živ gorjeti " kazao je izvor za Kurir i dodao da su očevici ispričali da su na terasi vidjeli čovjeka u plamenu kako jauče od bolova. Na kraju je skočio s terase.

Kako se navodi u priopćenju MUP-a, vatrogasci su zatekli požar u razbuktaloj fazi, a prilikom ulaska u prostorije koje su bile zahvaćene požarom zatekli su djecu koja su najvjerojatnije stradala od gušenja ugljik monoksidom.

Liječnik: To su bili pougljeni leševi

Dječji kirurg iz Novog Pazara Šefćet Hajrović kazao je da je u 7:45 u bolnicu dovedeno četvero djece. Troje njih su bili potpuno pougljeni, dok je kod četvrtog djeteta, koje je imalo opekotine lica i šaka, pokušana reanimacija.

“Nažalost, nije uspjela. Sve četvero djece prebačeno je u službu za patologiju gdje će se po nalogu tužitelja biti izvršiti obdukcija”, kazao je Hajrović.

Poslije 10 minuta dovedeni su, dodao je, majka i otac. Dok majka (32) djece ima lakše opekotine lica i podlaktica, liječnici se bore za život oca.

“Prebačen je u Kliniku za opekotine Kliničkog centra Srbije jer mu opekotine pokrivaju 50 posto površine tijela. Osim toga, nagutao se ugljik monoksida i morao je biti intubiran. On je još uvijek životno ugrožen. Majka djece imala je lakše opekotine na čelu i rukama, i ostala je na promatranju na kirurgiji", kazao je dr, Hajrović.

Grijali se na struju

"Četvero male djece je živjelo tu, znate i sami kako to ide, stvari se stave sušiti i vjerojatno se neka stvar zapalila i tako je došlo do požara " kazao je rođak ozlijeđene žene, inače vlasnik stana, te je dodao da se obitelj grijala na termo peć i grijalicu.

"Sestra mi je udata za Egipćanina, ona je domaćica i brinula je o dječici, dok je zet radio" rekao je rođak.

Očevici su opisali jezive scene spašavanja obitelji. Kazali su da je vatrogasac uletio u plamen i iznosio jedno po jedno dijete.

"Vidio sam dim, ali i dva momka koja trče ka zgradi. Ušli su, razbili staklo gdje se nalazi protupožarni aparat i počeli gasiti. Produžili su im se vatrogasci, Hitna pomoć i policija su ubrzo došla, ali već je bilo kasno - rekao je očevidac za A1 TV.

Očevici su ispričali i da je jedan mladi vatrogasac sjekirom razbio prozor kako bi ušao u dječju sobu.

" Ušao je ne oklijevajući. Čak se i neka eksplozija začula da smo se svi zabrinuli je li uopće ostao živ. Onda je počeo iznositi jedno po jedno dijete kroz prozor. Hitna pomoć ih je odmah odvezla. Oni su se potom vratili po roditelje", ispričali su očevici i dodali kako u tim prvim trenucima nisu znali da su djeca mrtva.

"Željeli smo vjerovati da će preživjeti, ali smo poslije čuli da nisu uspjeli i skroz smo se slomili" dodao je očevidac.

Stanari zgrade u kojoj je buknuo požar za Kurir su kazali da se obitelj tu doselila prije godinu dana.

'Djeca su mi neki dan mahala s prozora'

"Čuli smo da je stan kupio ženin ujak. Ona je iz Novog Pazara, muž joj je Egipćanin, uglavnom su komunicirali na engleskom jeziku. Ona je bila najbolji student na medicini, ali nije još uvijek završila fakultet, mislim da je pauzirala zbog djece. Ova tragedija je zaista nezapamćena i molimo se da oni prežive", kazala je susjeda te nastavila:

"Posljednji put dječicu sam vidjela prije dva dana kada su mi mahali, a njihova majka mi se tada ljubazno javila i pitala kako sam", rekla je.

Obitelj je planirala prodati stan i odseliti se a sugovornici kažu kako je majka djece to rekla susjedu

"On joj je tada rekao da ako se na to odluče da se njemu prvom obrate jer bi ga on kupio. Eto, možda je sudbina tako htjela. Da su se preselili, djeca bi možda bila živa. Prokleta sudbina" rekla je susjeda.