U raketnim napadima diljem Ukrajine poginulo šest civila

Rusija je u utorak pokrenula veliki val raketnih napada širom Ukrajine dok su ljudi spavali u kojima je poginulo najmanje šestero civila, a nuklearna elektrana isključena je iz mreže.

To je prva velika salva raketnih napada od sredine veljače, čime se završilo najdulje razdoblje mira otkad je Moskva počela kampanju napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu u listopadu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su pogođeni kritična infrastruktura i stambene zgrade u 10 regija.

"Okupatori mogu samo terorizirati civile. To je sve što mogu. No to im neće pomoći. Neće izbjeći odgovornost za sve što su učinili", rekao je Zelenski u izjavi.

Najmanje je petero ljudi poginulo u raketnom napadu na stambenu četvrt u zapadnoj regiji Lavova, prema hitnim službama.

Snimka s tog područja, udaljenoga oko 700 kilometara od bilo koje bojišnice, pokazuje srušene kuće i teško oštećene zgrade u blizini.

Još jedan civil poginuo je u središnjoj regiji Dnipru.

U glavnom gradu Kijevu stanovnike su probudile eksplozije. Zračna uzbuna tijekom noći u trajanju sedam sati najdulja je u petomjesečnoj ruskoj zračnoj kampanji.

Moskva je rekla da je cilj njezine kampanja gađanja ukrajinske infrastrukture udaljene od bojišta smanjiti ukrajinsku sposobnost za borbu.

Kijev je rekao da zračni napadi nemaju vojnu svrhu i da im je cilj nauditi civilima, što je ratni zločin.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Moskva ispalila šest hipersoničnih projektila kindžal, što je broj bez presedana koji Ukrajina nema načina oboriti.

Vjeruje se da Rusija ima samo nekoliko desetaka projektila, koje predsjednik Vladimir Putin u svojim govorima redovito hvali kao oružje na koje NATO ne može odgovoriti.

Ukrajina je rekla da su projektili prekinuli opskrbu električnom energijom nuklearne elektrane Zaporižja, najveće u Europi, isključivši je iz ukrajinske mreže.

Elektrana, koju Rusija drži otkako ju je zauzela početkom rata, nalazi se u blizini prve crte i obje su strane upozorile na mogućnost nuklearnih nesreća uzrokovanih borbama.

Dužnosnici koje je postavila Rusija nazvali su isključenje ukrajinskom provokacijom i rekli da postrojenje radi sigurno na pomoćno dizelsko napajanje.

Kijev, crnomorska luka Odesa i drugi po veličini grad Harkiv pogođeni su, a projektili su gađali ciljeve u širokom luku, koji se proteže od Žitomira, Vinice i Rivne na zapadu do Dnipra i Poltave u središnjoj Ukrajini, rekli su dužnosnici.

Ukrajinski dužnosnik rekao je da je protuzračna obrana oborila dronove i krstareće rakete.

"Nažalost, projektil tipa kindžal pogodio je infrastrukturni objekt", rekao je Serhij Popko, načelnik vojne uprave Kijevske oblasti.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o eksplozijama u jugozapadnom dijelu glavnoga grada. Putem Telegrama je rekao da je 40 posto potrošača u Kijevu ostalo bez struje.

Guverner regije Odese Maksim Marčenko rekao je na Telegramu da je masovni raketni napad pogodio energetski objekt u gradu, prekinuvši struju. Pogođena su i stambena područja.