U Republici Srpskoj ostali bez interneta, ne mogu poslati ni običan mail: 'Isključili su nas Amerikanci

Tijela vlasti Republike Srpske ostala su bez internet komunikacije jer su im pružatelji usluga otkazali postojeće ugovore za održavanje mrežnih stranica, a u Banjoj Luci tvrde kako je to izravni rezultat američkih sankcija kojima su kažnjeni najviši entitetski dužnosnici.

"Isključili su nas Amerikanci", izjavio je za portal Capital.ba Radovan Višković, predsjednik vlade RS koji je od proteklog ljeta i sam pod sankcijama američke vlade, zajedno s predsjednikom entitetskog parlamenta te ministrima pravosuđa i zdravstva RS, kao i članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

Predsjednik RS Milorad Dodik pod sankcijama je još od 2017. godine, a on i njegovi suradnici kažnjeni su zbog ometanja provedbe Daytonskog sporazuma i prijetnji opstanku BiH.

Uz to što ne mogu dobiti vize za putovanje u SAD, Ministarstvo financija zabranilo je američkim tvrtkama i pojedincima da s njima posluju, a sada se pokazalo kako to ima izravan učinak i na način komunikacije tijela vlasti RS posredstvom interneta. Mrežne stranice većine entitetskih tijela vlasti nedostupne su, a one ne mogu čak ni razmjenjivati elektroničku poštu.

Višković se potužio kako su im pružatelji usluga sve isključili iako su im unaprijed platiti sve troškove do 2025. godine. Ovaj je vid sankcija nazvao "brutalnim". Kazao je kako u RS-u sada tragaju za načinom kako riješiti taj problem, a nada se kako će to biti u narednih dan ili dva.

