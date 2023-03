U Rusiji djevojčicu oduzeli samohranom ocu: Strpali je u sirotište jer je nacrtala ukrajinsku zastavu

Ruskom samohranom ocu oduzeli su kćer i smjestili je u sklonište nakon što je nacrtala antiratnu sliku na satu likovnog.

Aleksej Moskalev iz grada Jefremova u ruskoj regiji Tula optužen je za "diskreditaciju" vojske u prosincu nakon što je njegova kći Maša prosvjedovala protiv rata u školi i na Internetu, izvijestio je u utorak nezavisni ruski medij Meduza, a prenosi Business Insider.

Maša je prvi put prosvjedovala protiv rata u travnju 2022. kada je njezina profesorica likovnog u šestom razredu zadužila sve da crtaju slike podrške ruskim vojnicima u Ukrajini.

Umjesto podrške ruskoj vojski, Maša je nacrtala rusku zastavu s riječima "Ne ratu!" i ukrajinsku zastavu s riječima "Slava Ukrajini!". Na crtežu se nalazi i žena s djetetom te rakete koje lete s ruske zastava.

Maša je prijavljena ravnatelju škole te ju je nekoliko puta privela policija, a njezinog su oca Alekseja Moskalevova pozvali na razgovor s dužnosnicima ruske Federalne sigurnosne službe (FSB).

Moskalev, otac djevojčice, rekao je da su mu "tri i pol sata govorili da nepravilno odgajam svoju kćer; rekli su da će mi je uzeti i strpati me u zatvor", prenosi Meduza.

Nekoliko mjeseci kasnije, 30. prosinca, Moskalevsov dom pretražili su i opljačkali službenici FSB-a koji su također uzeli svu obiteljsku ušteđevinu i slikali antiratni crtež, izvještava Meduza. Mašu su odveli u sklonište za djecu, dodaje se.

Moskalevov odvjetnik rekao je za OVD-Info da su ga ispitivali i da mu je rečeno da je njegova kći također davala antiratne komentare na ruskom društvenom mediju VKontakte. Optužen je za kazneno djelo "diskreditiranja" ruske vojske, rekao je odvjetnik.

Moskalev je nekoliko dana kasnije uspio vratiti Mašu iz dječjeg centra i oboje su u međuvremenu napustili Jefremova, izvještava Meduza. Nije jasno gdje je obitelj sada, ali ako bude osuđen, Moskalev se suočava s kaznom do tri godine zatvora.

Odvjetnik je rekao tada kako se nada da će Moskalev izbjeći zatvorsku kaznu, ali da "ako policajci odluče biti tvrdoglavi, mogli bi ga strpati u zatvor i poslati njegovu kćer u sirotište." Otac je rekao da nema drugih rođaka koji bi se mogli brinuti o Maši ako završi u zatvoru.

Od početka rata prošle godine Rusija je progonila one koji su se protivili ratu u Ukrajini. Prema ruskom zakonu, korištenje riječi "rat" i "invazija" može nekoga dovesti u zatvor do 15 godina ili mogu dobiti novčanu kaznu od 30.000 do 50.000 rubalja (400 - 650 dolara). Kaznene prijave podnose se ako se djelo ponovi u roku od godinu dana.

No prema pisanju ruskog Kommersantu, djevojčica se nalazi u sirotištu te ga ne smije napustiti. Rekao je to odvjetnik djevojčičinog ova Vladimir Biljenko, a prenosi index.hr.

"Aleksej je u kućnom pritvoru. Prema nalogu suda, s njim mogu kontaktirati samo odvjetnik, istražitelj i ljudi koji žive u stanu, odnosno samo Maša", rekao je odvjetnik.

"Službenik suda je već donio odluku da se Mašu oslobodi, ali predstavnik komisije za pitanja maloljetnika blokirao je odluku. Navodno su sirotištu pokazali nekakav papir zabrane", rekao je.