Čudo u Sloveniji U shopping kod susjeda? Kupuju bez brige! U Sloveniji cijene proizvoda u velikom padu, neke i za 50 posto

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Mlijeko, koje je prije ljeta koštalo od 1,09 do 1.25 eura sada palo na 0.79 do 1.09 po litri što je niže od trenutno ograničene cijene za litru mlijeka koja u Hrvatskoj iznosi 1.03 eura dok je maslac s cijene između 2.29 i 3.39 eura pala na raspon od 1.69 do 2.59