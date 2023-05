ključan detalj Ubojica iz Mladenovca neće dobiti doživotnu kaznu. Beogradski odvjetnik objasnio i zašto: 'Želim mu sve najgore'

'Ako je on zaista učinio to što mu se pripisuje i ako se to utvrdi, onda je 20 godina maksimalna kazna. Pravo svih osuđenika je da podnesu molbu za raniji odlazak iz zatvora nakon izvršene dvije trećine kazne, ali to ne znači da će je sud odobriti', poručio je odvjetnik