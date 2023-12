Ukrajinska vojska traži mobilizaciju još pola milijuna vojnika. Zelenski: 'To bi koštalo 12 milijardi eura'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je objavio da je vojska zatražila mobilizaciju još između 450 i 500 tisuća ljudi, no da konačna odluka još nije donesena. Ukrajinski čelnik je na konferenciji za medije u Kijevu održanoj povodom kraja godine rekao kako će vojska i vlada raspravljati o tom „veoma osjetljivom pitanju mobilizacije” te da će ono potom biti upućeno parlamentu na razmatranje.

Mobilizacija takvog raspona zahtijevat će i dodatno financiranje, dodao je. "Predložili su mobilizaciju dodatnih 450 do 500 tisuća ljudi. To je veoma ozbiljan broj", rekao je Zelenski. "Odgovorio sam da će mi trebati dodatni argumenti kako bih podržao takav potez. Jer, prije svega, to je pitanje ljudi, drugo, to je pitanje pravednosti, obrambenih kapaciteta i financija". Ukrajinski predsjednik naglasio je da bi za takvu mobilizaciju bilo potrebno gotovo 12 milijardi eura.

Bivši ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov prošlo ljeto je rekao kako je u ukrajinskom sigurnosno-obrambenom sektoru aktivno oko milijun ljudi. Ukrajinski predsjednik rekao je i da će Ukrajina dobiti "više" novih američkih protuzračnih sustava Patriot, koji su dragocjeni za obranu od Rusije. "Neću govoriti o brojevima, ali više sustava Patriot bit će poslano u Ukrajinu kako bi branili našu zemlju tijekom zime", pojasnio je.

Ocijenio je i da nitko ne može sa sigurnošću reći kada će rat s Rusijom završiti, nakon skoro dvije godine od ruskog napada. "Mislim da nitko ne zna odgovor", rekao je. Također je kazao da parlamentarni izbori ne mogu biti održani dok traje rat. Zelenski je više puta ponovio da bi održavanje izbora moglo potkopati jedinstvo i da bi to mogla iskoristiti Rusija.

