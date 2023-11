Umjetna inteligencija okupila Beatlese: 53 godine nakon raspada objavljena njihova posljednja pjesma

"Kristalno jasan" glas Johna Lennona odzvanja u novoj i posljednjoj pjesmi Beatlesa koja je objavljena u četvrtak zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, 53 godine nakon raspada kultnog benda iz Liverpoola.

"Ovo je najvjerojatnije posljednja pjesma Beatlesa i poslušajte je tu dolje, to je prava snimka Beatlesa", rekao je 81-godišnji Paul McCartney u kratkoj video poruci govoreći o nastanku melankolične pjesme "Now and Then" u kojoj se miješaju zvuci klavira, solo gitare i žičanih instrumenata.

"Now And Then" je objavljena kao dvostruka A-strana, a prati je debitantski singl benda "Love Me Do".

Izvorno snimljena kao demo prije više od četiri desetljeća, "Now and Then" je Lennon prvi put napisao i otpjevao 1978., a dovršili su ju Paul McCartney, Ringo Starr i umjetna inteligencija.

"Now And Then" bila je jedna od nekoliko pjesama na kaseti koju je Lennon snimio za McCartneyja u svom domu u New Yorku 1979., godinu prije smrti.

McCartneyu je kasetu dala Yoko Ono 1994.

Druge dvije pjesme, "Free As A Bird" i "Real Love", tonski su pročišćene, dovršene i objavljene 1995. i 1996. godine.

Beatlesi su isto pokušali napraviti i s "Now And Then", ali nikako nisu mogli ukloniti pozadinsku buku sa snimke.

Izdvajanje Lennonova vokala sada je omogućila umjetna inteligencija.

"Ostao nam je Johnov glas, kristalno jasan", rekao je McCartney.

Kada su stvarali "Now and Then", inženjeri u WingNutu radili su sa 60 sati materijala snimljenih jednim mikrofonom koji je pokupio instrumente muzičara u bučnoj gužvi, a ne u pažljivo izrađenom miksu. Mikrofon je također uhvatio pozadinsku buku i čavrljanje, zbog čega je veći dio snimka bio neupotrebljiv.

Tim je odlučio iskoristiti umjetnu inteligenciju da odvoji dijalog od drugih zvukova.

Dvojica živih Beatlesa završila su "Now And Then" prošle godine u Capital studiju u Los Angelesu i u snimku ubacila električnu i akustičnu gitaru Georgea Harrisona snimljenu 1995. godine.

Paul i Ringo dodali su svoje dionice na basu, klaviru i bubnjevima.

Poznata producentska kuća koja je radila pjesmu, radila je na franšizi Gospodar prstenova, a producirala je i dokumentarac Get Back 2021. u kojem se pojavljuju The Beatlesi dok snimaju Let it Be.

Beatlesi - Lennon, McCartney, Starr i Harrison - razišli su se 1970. i nikad nisu više svirali zajedno.

