Umrla je glumica Glynis Johns, najpoznatija po ulozi u filmu Mary Poppins. Imala je 100 godina

"Glynis se probijala kroz život pomoću inteligencije, duhovitosti i ljubavi prema performansama, utječući na milijune života", kazao je Mitch Clem, dugogodišnji menadžer glumice Glynis Johns koja je u jučer preminula u 100. godini, u izjavi za Us Weekly.

“Ušla je u moj život na početku moje karijere i postavila vrlo visoku ljestvicu o tome kako upravljati ovom industrijom s gracioznošću, klasom i istinom. Vlastita istina. Njezino je svjetlo jako sjalo 100 godina", istaknuo je.

Najpoznatija uloga Glynis Johns bila je u filmu Mary Poppins iz 1964.s Julie Andrews i Dickom Van Dykeom. Glumila je gospođu Winifred Banks, majku djece kojoj Mary Poppins postaje dadilja

Glumila je u gotovo 60 filmova, TV serija i predstava, a 1960. godine bila je nominirana za Oscara za sporednu ulogu u filmu "Horizonti bez granica". Osim glumom bavila se i pjevanjem. Nagrađena je nagradom Tony za izvođenje pjesme "Send in the clowns" u mjuziklu "A Little Music".

Johns je preminula u ustanovi za starije osobe u Los Angelesu i bit će pokopana pored svog oca, koji je umro 1993., u Engleskoj.

Pogledajte video: Štrajk u Hollywoodu vratio je u Hrvatsku! Glumica Nikki Bohm u Direktu otkrila što sve može umjetna inteligencija