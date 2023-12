Umro američki 'kralj Chardonnaya' iz Metkovića: Ime dobio po poštaru, u SAD stigao s 32 dolara u cipeli

Jedan od najznačajnijih američkih vinara iz Metkovića, Miljenko "Mike" Grgich preminuo je u 101. godini. Tužne vijesti potvrdio je predstavnik njegove vinarije Grgich Hills Estate, prenosi San Francisco Chronicle.

Grgich, poznatiji kao "Kralj Chardonnaya" Napa Valleyja bio je imigrant iz bivše Jugoslavije i suosnivač jedne od najpoznatijih vinarija u Napi Grgich Hills. Odigrao je važnu ulogu u podizanju Napa doline koja je danas jedna od najpoznatijih vinskih regija u svijetu.

Rođen je 1923. u malom selu kod Metkovića kao jedno od jedanaestero djece u obitelji vinara. Običaj je tada bio da se djeci daju imena rođaka, međutim njegovi roditelji su već iskoristili sve muške rođake u obitelji. No, njegov je otac svako godine dobivao pismo od kćeri iz Amerike koja mu je slala pet dolara godišnje što je njegovom ocu puno značilo. Stoga je u čast poštaru koji mu je svake godine dostavljao to pismo svome sinu nadjenuo njegovo ime, otkrio je to sam Miljenko jednom u intervjuu, prenosi SF Gate.

Sa samo tri godine već je gazio svoje prvo grožđe, a s 14 godina radio je u trgovini kod rođaka. Studirao je enologiju i vinogradarstvo na Hrvatskom sveučilištu u Zagrebu gdje ga je jedan od profesora nadahnuo snovima o Kaliforniji gdje se i 1954. uputio krenuvši iz Jugoslavije preko Njemačke i Kanade.

U Kaliforniju je stigao 1958. godine s malim kovčegom i 32 dolara u cipeli. Ušao je u vinske krugove na početku Zlatnog doba vina u Napi te je formalno studirao vinarstvo. U 1972. je počeo surađivati s bogatim odvjetnikom Jamesom Barrettom koji je obnavljao vinariju te je postao njegov glavni vinar.

Pet godina kasnije osnovao je Grgich Hills Estate s Austinom Hillsom, a 1980. njegova prva berba Chardonnaya odnijela je prvo mjesto na prestižnom natjecanju u Chicagu. Tada je dobio nadimak "Kralja Chardonnaya", a postao je poznat po svojoj prepoznatljivoj beretki umjesto krune.

U Nacionalnom muzeju američke povijesti Smithsonian izložena je boca njegovog pobjedničkog Chateau Montelena Chardonnaya iz 1973., kao i originalni kovčeg te jedna od njegovih beretki.

Na početku 2000. suočio se s tužbama tri nekadašnje zaposlenice. Dvije sestre su tvrdile da ih je seksualno uznemiravao kad su imale 17 i 19 godina, a knjigovotkinja je tvrdila da je dobila otkaz jer je od njega tražila da prestane sa seksualnim nasrtajima.

On je sve zanijekao, a stranke su se nagodile izvan suda.

Dok su mnoge Napine kultne vinarije povećale svoju proizvodnju i prodavale je konglomeratima, Grgich je svoju vinariju držao u krugu obitelji. Njegova kći Violet pridružila se poslu 1988. godine i dugo je nadgledala rad, prodaju i marketing. Samo dvije godine prije toga, Grgich je iz Hrvatske doveo svog nećaka Ivu Jeramaza koji je s vremenom preuzeo briku za izradu vina i vinogradarstvo.

