NAJMANJE 157 POGINULIH Uništeni domovi i ceste, ljudi u šatorima: Ovo je Nepal nakon razornog potresa. 'Kuća se srušila, nisam mogao disati'

Ljudi u Nalgadu, gradu koji je pretrpio velike gubitke zbog snažnog potresa koji je u petak navečer pogodio zapadni Nepal, nalaze se u skloništima u obližnjim bolnicama i hotelima dok se operacija spašavanja nastavlja. Potres magnitude 6,4 pogodio je zapadni okrug Jajarkot oko 23:47 po lokalnom vremenu (18:02 GMT) na dubini od 10 km. Okrug Jajarkot i njegov susjedni okrug Rukum doživjeli su najviše štete i žrtava. Nalgad, s populacijom od oko 28.000 ljudi, je grad najbliži epicentru, gdje se mnogi ranjeni i oni koji su izgubili svoje domove liječe i nalaze utočišta u obližnjim bolnicama i hotelima. Ranjeni mještanin koji se nalazi na liječenju u bolnici u središtu grada prisjetio se što je doživio kada se dogodio potres. "Bilo je oko 23 sata, ne znam točno kada, ali kuća se iznenada srušila. Nisam mogao disati sve dok nije pao okvir prozora i zrak ušao u ruševine. Čim sam mogao disati, rekao sam supruzi da se smiri i pozvao kćerku koja je spavala vani. Ona je nakon što me čula otišla zvati pomoć. Kada su stigli spasioci, podigli su drvo koje me držalo", ispričao je ranjeni muškarac. Putem do grada neki su ljudi postavili šatore za privremeni smještaj ispred srušenih kuća, s nekim jednostavnim namještajem i kuhinjskim potrepštinama kojima jedva mogu održavati svakodnevni život. Jajarkot je planinsko područje sa složenim geološkim uvjetima, što predstavlja veliki izazov za operacije spašavanja. Prema policijskom odjelu Nalgada, obustavili su operaciju spašavanja u subotu navečer zbog mraka i oštećenih cesta, a ponovno će započeti u nedjelju ujutro na temelju vremenskih uvjeta. Najmanje 157 ljudi je poginulo, a preko 200 ih je ozlijeđeno u potresu, priopćila je u subotu nepalska policija.