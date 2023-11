Ušao u trgovinu kupiti tortu jer je bila na akciji. I uplatio loto: Kanađanin osvojio 36,5 milijuna dolara

Pierre Richer neplanirano je odigrao loto igru i zaradio 36,5 milijuna dolara, odnosno oko 33 milijuna eura.

Voditelj lutrije Loto-Québec u priopćenju za javnost je kazao kako je muškarac zapravo ušao u trgovinu kako bi kupio tortu koja je bila na akciji, nije namjeravao igrati loto igru, ali se na to ipak odlučio u posljednji trenutak, piše Fenix.magazin.de.

"Otišao sam igrati i na šalteru tražio dva listića Lotto Maxa, i to je bilo to. Koštalo me deset dolara", kazao je Richer iz Montreala, istočnog kanadskog grada.

Richerova supruga i kćer bile su te koje su shvatile kako je zapravo osvojio milijune, a kada su mu priopćili vijest rekao je da je "pomalo sretan". Za njega, unatoč osvojenim milijunima, sve ostaje isto.

Odmah se sljedeći dan u 4:30 ujutro vratio u ugostiteljsku tvrtku u kojoj radi kao vozač. Poručio je jedino da svojoj obitelji želi kupiti novu kuću i auto te priuštiti joj odmor.

Nisam osoba koja ide na odmor, pa ću ih pustiti neka idu bez mene na odmor, kazao je.

