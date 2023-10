Uzeo stvar u svoje ruke! Otac drvenom palicom pretukao muškarca koji mu je silovao kćer

U minhenskoj četvrti Berg am Laim došlo je prošlog četvrtka do zločina. No, policija je izvijestila kako je prije uhićenja 37-godišnjaka, došlo do fizičkog obračuna između njega i oca žrtve, piše Fenix Magazin.

Prema saznanjima policije, 19-godišnjakinja i muškarac (37) boravili su zajedno u stanu. Muškarac je navodno premlatio djevojku i prisilo je na seksualne radnje. Djevojka je uspjela napustiti stan, ali ju je on pratio.

Počeli su se prepirati, a muškarac joj je oštrim predmetio prijetio. Tada je djevojka javila svome ocu gdje je te je on krenuo prema njoj. Zvao je i policiju koja je stigla s pet vozila.

Prije policije, stigao je otac koji je drvenom palicom pretukao 37-godišnjaka koji je kasnije optužen za seksualne delikte i prijetnje te je sudac izdao nalog za uhićenje.

Priveden je i otac mlade djevojke koji mora odgovarati za nanošenje tjelesnih ozljeda. Nakon što ga je policija ispitala, pušten je na slobodu.

