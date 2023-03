Veliki Putinov govor: 'Oni su počeli rat. I neka imaju jednu stvar na umu. Ruse je nemoguće poraziti'

Odmah u startu govora pred zastupnicima oba doma parlamenta, Državne dume i Vijeća Federacije ruski predsjednik je rekao kako je ovo težak trenutak za njihovu zemlju.

" Govorim vam u vrijeme promjena u cijelom svijetu. Na našim povijesnim zemljama, pokrenuli smo specijalnu vojnu operaciju s ciljem da uklonimo prijetnju od neonacista - kazao je Putin. Dočekan je glasnim pljeskom.

'Sve što su zapadni čelnici govorili bila je laž'

"Događaju se velike promjene i svatko od nas ima veliku odgovornost, a to je zaštiti ljude naše zemlje od prijetnji kijevskog režima. Korak po korak nastavit ćemo rješavati probleme od 2014. do danas. Donbas se od 2014. godine bori za svoj jezik i pod stalnim su bombardiranjima, izloženi stalnoj mržnji kijevskog režima, nadajući se da će im Rusija doći u pomoć", kazao je Vladimir Putin te naglasio kako je Rusija bila strpljiva u pregovorima te kako je iskreno pokušavala naći mirno rješenje, ali da je Zapad od početka igrao prljavu igru.

"Rusija je htjela izbjeći konflikt ali drugačiji scenarij s pripremao. Sve što su zapadni čelnici govorili bila je laž. Sva njihova uvjeravanja bila su laž. Oni su samo kupovali vrijeme i zatvarali oči pred ubojstvima kijevskog režima i terorističkim djelima u Donbasu. Njihove odvratne laži i licemjerje su nešto već viđeno. U Jugoslaviji i Siriji ", naglasio je Putin te dodao kako su krajem 2021. službeno od SAD-a i Europe tražili sigurnost, ali su odbijeni.

" Rasla je prijetnja i do veljače 2022. sve je bilo spremno za vojne akcije u Donbasu. Sve to je bilo kontra dokumenata koje je prihvatilo Vijeće sigurnosti UN-a. Želim ponoviti da su oni su počeli rat, a mi smo koristili silu da ga spriječimo", istaknuo je Putin.

U dvorani cijelo vrijeme vlada muk i potpuna tišina. Svi pozorno slušaju svaku njegovu riječ.

Na nedavnoj sigurnosnoj konferenciji napadala se Rusija, podsjetio je Putin, te se zaboravilo da je posljednjih 10 godina Zapad potaknuo sukobe.

"Pokrivaju se riječima demokracija i vrijednost, a životi im nisu važni. Žele skrenuti pozornost s korupcije u vlastitim zemljama i s ekonomskih problema. Tridesetih su zapadne zemlje otvorile put nacisitičkoj Njemačkoj da se razvije. Sad su to napravili Ukrajini i svatko tko poznaje povijest, zna da se to proteže do 19. stoljeća i Austro-ugarskog carstva otkad se pokušavaju prekinuti povijesne veze s našom zemljom", kazao je Putin koji svako malo bude prekinut aplauzom.

Na Zapadu je čak i pedofilija normalna

Zapadne elite ne skrivaju ciljeve, tvrdi Putin.

"Pokušavaju nanijeti strateški poraz Rusiji odnosno žele lokalni konflikt pretvoriti u globalni. Govorimo o postojanju naše države. Moraju uzeti u obzir da je nemoguće poraziti Rusiju na bojištu. Zato ciljaju na naše mlade i nastavljaju s lažima i izvrtanjem povijesnih činjenica", kazao je Putin te je dodao kako Zapad ide protiv njihove kulture i vjere.

"Pogledajte što su napravili svojima, uništavaju obitelji, nacionalne identitete, zlostavljaju djecu. Na Zapadu je čak i pedofilija normalna kao i istospolni brakovi", istaknuo je Putin koji je ovom prilikom zahvalio stanovnicima Donbasa, Zaporižja i Hersona.

"Vi ste sami odlučili o svojoj budućnosti. Odlučili ste biti s Rusijom, zajedno sa svojom domovinom. Započeli smo i nastavit ćemo rasti" dodao je ruski predsjednik.

Naši vojnici se bore za budućnost naše djece

"I zato se naši vojnici bore. Zbog naših predaka, zbog budućnosti naše djece, zbog povratka povijesne pravde", istaknuo je pa je biranim riječima odao poštovanje svim poginulim vojnicima i civilima.

"Svatko tko sudjeluje u specijalnoj operaciji treba posebnu njegu. Predlažem osnivanje posebne zaklade za sudionike u specijalnoj operaciji i njihove obitelji. Tu će dobiti medicinskau psihološku pomoć, edukaciju i sve što im je potrebno" kazao je Putin. Nakon toga je održana minuta šutnje za sve poginule ruske vojnike i civile.

Poljoprivreda napreduje, puno smo gradili

Osvrnuo se tada i na rusku ekonomiju i to kako se govorilo da će im ekonomija pasti 20-25 posto te da će doći do potpunog kolapsa.

" To se nije dogodilo. Uspostavili smo veze s partnerima, a imamo ih puno u svijetu. Nastavit ćemo raditi s partnerima jer cilj su nam stabilna valuta i okruženje. Dijelovi ekonomije ne samo da se nisu smanjili, nego su se i pojačali. Puno smo gradili, poljoprivreda nam napreduje. Prije pandemije imali smo 4,7 posto nezaposlenosti, a sad je to 3,7 posto. To je povijesni minimum", naglasio je.

Kazao je kako je Rusija otvorena zemlja, da se ne pretvaraju da su posebni, ali da je ovo njihova civilizacija koju su im preci ostavili i da je moraju očuvati.

" Nastavit ćemo graditi odnose s prijateljima. No, oslanjat ćemo se prvenstveno na vlastiti potencijal i vlastite vrijednosti. Uvijek smo bili velikodušni i suosjećajni. Znamo kako biti prijatelji, a isto tako znamo održati riječ. Također, podržavamo ljude u teškoćama".

Zaprijetio nuklearnom opasnošću

Također je ustvrdio da Ukrajina pokušava nabaviti nuklearno oružje. Spomuo je globalni sukob nalik Trećem svjetskom ratu i zaprijetio nuklearnom opasnošću.

Pri kraju govora Putin je najavio da se suspendira sudjelovanje Rusije u sporazumu Novi start, koji je potpisan sa SAD-om. Riječ je o sporazumu koji ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana.

"Zbog toga sam prisiljen najaviti da Rusija suspendira svoje sudjelovanje u sporazumu o kontroli strateškog oružja", kazao je i rekao kako će Rusija provesti nove testove nuklearnog oružja ako to učini i Amerika.

'Istina je s nama'

Naglasio je i kako ruski narod podržava svoje heroje.

" Bojišnica je u srcu milijuna Rusa. Ljudi čine sve kako bi podržali naše borce. Vojnici na frontu odlaze s pismima svoje djece. Oni znaju zašto se bore i koga štite. Naši dobrovoljci spašavaju civile u blizini fronte, donose im odjeću i hranu", istaknuo je Putin te na kraju rekao da će Rusija odgovoriti na svaki izazov.

"Mi smo ujedinjeni narod, mi smo uvjereni u našu moć. Istina je s nama. Hvala vam", završio je Putin.

Putin je govorio skoro dva sta . Nakon završetak govora ispraćen je pljeskom i ovacijama. Zatim je i intonirana himna.