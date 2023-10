Snimka časne sestre u Francuskoj koja je zaskočila klimatskog aktivista na mjestu gdje bi se trebala izgraditi novi vjerski kompleks postala je viralna na društvenim mrežama.

Na videu, koji je na društvenoj mreži X (nekadašnjem Twitteru) pregledan više od 4 i pol milijuna puta, vidi se kako aktivist pokušava utrčati na gradilište. Jedna časna sestra nije oklijevala ni sekunde već je potrčala za njim, obgrlila ga i zajedno su pali u raskopanu zemlju.

Aktivist je pokušao pobjeći i otrgnuti se iz njezinih ruku, ali su se tako hrvali nekoliko sekundi prije nego što su se razdvojili te se aktivist uspio dignuti na noge.

Sve se dogodilo u subotu kad su članovi eko-skupine "Amis de la Bourges" prosvjedovali protiv izgradnje novog vjerskog kompleksa u Saint-Pierre-de-Colombieru. Na istoj snimci vidi se kako drugi aktivisti gaze i uništavaju građevinski materijal odnosno cijevi koje su zatekli na gradilištu. U komentarima ispod snimke zaredale su se urnebesne reakcije korisnika društvenih mreža.

"1-0 za Katoličku crkvu", napisao je jedan pratitelj. "Sestro, ti si naša heroina", nadovezao se drugi. "Sjajno obaranje", stoji u komentarima.

Bilo je i onih koji vjeruju da slika govori više od tisuću riječi pa su se poslužili kratkim gifovima i isječcima iz utakmica ragbija. Potez ove časne sestre ih je, vjerojatno, podsjetio na majstorije koje ovi sportaši izvode na terenu.

"Sjajna časna, sigurno je ljubiteljica ragbija. Trebala je igrati jučer", referirala se jedna Twitterašica, a drugi dodao: "Pripreme za Olimpijske igre u Parizu dobro napreduju".

Gradilište je, inače, okružila skupina časnih sestara koje su vlastitim tijelima formirale ljudski štit da zaustave aktiviste, piše Fox News. "Nisam to očekivao", kazao je za francuske medije potpredsjednik udruge za budućnost doline Bourges Sylvain Herenguel.

"Očekivao sam da će časne sestre biti razumne u javnosti. Problem je što su se religiozni ljudi odlučili za nasilje. Ukupno tri puta do sada me napalo petero osoba koje su me htjele izbaciti odavde", ispričao je. "Odlučili su zaštititi gradilište svojim postupcima i tijelima", zaključio je.

Nakon ovog bliskog susreta s klimatskim aktivistom, časne sestre su ostale na gradilištu. Pjevale su i istovremeno blokirale okupljene aktiviste, a navodno je na teren istog dana izašlo i desetero policajaca.

Udruga za zaštitu okoliša tvrdi da ova gradnja vjerskog kompleksa ugrožava nekoliko rijetkih biljnih vrsta koje nisu pravilno zaštićene. Gradnja je krenula krajem 2018. godine, a od tada je projekt naišao na velike probleme i nezadovoljstvo udruga za zaštitu okoliša.

