Još nije poznato što je izazvalo eksploziju automobila na graničnom prijelazu Rainbow Bridge između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u blizini Niagarinih slapova . Iako su se na prvu pojavila informacije da FBI istražuje slučaj kao pokušaj "terorističkog napada", vlasti kažu da nema znakova koji bi ukazivali da je riječ o nečemu takvom.

Ured FBI-ja u Buffalu priopćio je da je završio svoju istragu. "Pretragom mjesta događaja nisu otkriveni eksplozivni materijali i nije pronađena veza s terorizmom", stoji u priopćenju.

Isto je potvrdila i guvernerka New Yorka Kathy Hochui. "Sudeći po onome što trenutno znamo, nema znakova terorističke aktivnosti u ovoj nesreći", objasnila je pokušavajući umiriti stanovnike, prenosi AP.

"Slučaj je predan policiji Niagarinih slapova te se tretira kao prometna istraga", zaključili su.

Jedan očevidac zabilježio je sve u snimci koja se pojavila na društvenim mrežama te prikazuje vatru koja suklja i gusti dim nakon eksplozije vozila u kojoj su poginule dvije osobe.

"Hodali smo u blizini i vidjeli auto kako auto juri preko 100 milja na sat. Ispred njega je bio automobil te je počeo naglo kočiti i vrludati. Udario je u ogradu i odletio, odjednom smo vidjeli vatrenu kuglu i dim. Nikad nisam vidio nešto ovakvo, vatra je suklja visoko u zrak", ispričao je stanovnik Ontarija Mike Guenther, prenosi BBC.

Turistički vodič Niagarinih slapova Rickie Wilson nalazio se u blizini svog parkiranog auta u trenutku nesreće. Vidio je nešto u zraku i na prvu mu nije bilo jasno što se događa. "Mislio sam da je zrakoplov, ali sve je izgledalo kao u usporenom filmu. Rekao sam 'moj Bože, pa to je auto koji leti u zraku'", ispričao je.

Identiteti poginulih nisu objavljeni, no navodno je riječ o supružnicima, kazala je to osoba upućena u istragu za Associated Press.

Neka su pitanja ipak ostala neodgovoreno oko incidenta koji je izazvao zabrinutost s obje strane granice. Ubrzo su obaviješteni američki predsjednik Joe Biden kao i kanadski premijer Justin Trudeau.

Automobil, za koji su dužnosnici rekli da se kretao velikom brzinom, bio je na američkoj strani u trenutku kad se zapalio i eksplodirao, suprotno prvotnim izvješćima da je stigao iz Kanade. Hochui je kazala da je vidjela snimku automobila koji se kretao "izuzetno velikom brzinom" prije nego što je poletio u "apsolutno nadrealnoj sceni".

"Kada vidite tu snimku, zinut ćete u nevjerici kako je poletio preko ograde visoke skoro dva i pol metra", kazala je guvernerka New Yorka.

