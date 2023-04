Zaštitar sasvim obične trgovine, potom trener u teretani, a onda i taksist, nižu se scene sasvim "običnih" muškaraca sa sasvim "običnim" životima i zanimanjima, a onda u djeliću sekunde kamere hvataju njihove zamišljenje ali odvažne poglede i ti muškarci postaju markantni vojnici.

Kao u kakvom akcijskom filmu, muškarci "običnih" zanimanja postaju superheroji koji izlaze iz magle u punoj ratnoj opremi. Rusija je lansirala promotivni vide u kojem provociraju da se jave "pravi muškarci!".

Najnovija je to kampanja u kojoj Rusija regrutira ljude za profesionalnu vojsku koju šalje u Ukrajinu i to za 204.000 rubalja, što bi bilo oko 2282 eura.

Lansiralo ju je rusko Ministarstvo obrane. U videspotu koji je snimljen kao kakav trailer za akcijski film, uz scene zaštitara trgovine koji se pretvara u vojnika prikazuje se poruka: "Je li ovo vrsta braniča o kakvom si sanjao postati?".

Uz trenera u teratani je i pitanje: "Je li stvarno ovdje tvoja snaga?" Oglas s promotivnim videspotom objavljen je na svim glavnim ruskim društvenim mrežama, predstavlja sasvim novu razinu reklamne kampanje kojom se regrutiraju dobrovoljci i koja, zapravo, traje u cijeloj zemlji.

Kako donosi Reuters, po ruskim se trgovima i ulicama provodi prava kampanja koja izgleda više kao politička predizborna kampanja ili kampanja za kakvu humanitarku, a ne kao direktan poziv da se ljudi jave za odlazak na bojište.

Kiosci s naslaganim lecima koje dijele mladi i nasmiješeni ljudi, a onda i djeca koja prilaze i provjeravaju što je to, potom potpuno bizarne scene u kojima se mladenci slikaju s ruskim specijalcima koji stoje na javnim mjestima i promoviraju dobrovoljnu prijavu u vojsku, potom nasmiješeni teenageri koji razvlače kartu, obitelj s dvoje djece u kojoj otac nosi dijete koje ga grli i slika se između dva vojnika... sve su to scene s ruskih ulica i trgova u kojima aktivno traže nove ljude za odlazak u rat.

Inače, prema izvješću britanske vojne obavještajne službe i izvješća ruskih medija Moskva pokušava regrutirati do 400.000 profesionalnih vojnika i to dobrovoljaca kako bi ojačala svoje snage u Rusiji.

Oglas je do sada objavljen na glavnim ruskim društvenim mrežama. Od početka invazije na Ukrajinu, do sada je poginulo 43.000 Rusa i to prema procjenama američke obrambene obavještajne agencije. Procjenjuje se da je poginulo i do 17.500 Ukrajinaca.