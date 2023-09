VIDEO Kao da je krenuo na plažu: U šorcu i s rukama u džepovima Buntić ušetao u policijsku postaju

Bivši se hrvatski reprezentativac, Denis Buntić, javio u policijsku postaju u Ljubuškom kako mu je to i određeno u Županijskom sudu u Ljubuškom nakon što ga je supruga prijavila za nasilje.

Klara Buntić je u razgovoru za RTL Danas prepričala kako joj je bilo živjeti s Buntićem posljednjih godina. Rekla nam je kako je nasilja u obitelji uvijek bilo, no ne toliko koliko u zadnje vrijeme.

"Veći dio nasilja se dogodio i kad sam bila u drugom stanju, završila sam na prijevremenom porođaju, sve je srećom prošlo u redu", kazala nam je tada.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell Ivana Ivanović/Pixsell

Slučaj je primio pažnju javnosti nakon što je Klara pobjegla iz njihove obiteljske kuće u Ljubuškom i pozvala rodbinu, a ubrzo je stigla i policija.

Buntić je bio uhićen, no ubrzo ga je nakon uhićenja sud pustio na slobodu uz mjeru zabrana približavanja žrtvi te se svaki dan mora javljati policiji. Uložena je žalba za takvo postupanje prema osobi koja se sumnjiči za nasilje u obitelj, no od žalbe još uvijek ništa i Buntić ostaje na slobodi, dok Klara strahuje za život.

Traži zaštitu institucija u BiH te da se cijeli slučaj prebaci na drugi sud jer na Županijskom sudu u Ljubuškom radi njegova majka.

"Strah me za vlastiti život, za život mog djeteta, kao i za mog brata jer mu je prijetio da će ga ubiti, da će nas sve dokrajčiti. To je čovjek kojeg ja preko noći ne mogu prestati voljeti, ja sam sve to trpjela jer ga volim", pričala je Klara.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell Ivana Ivanović/Pixsell

Županijski je sud u Ljubuškom predao zahtjev da drugi sud preuzme ovaj slučaj, no odbijen je.

"Tukao me rukama nogama, svime, mislim da je bio neki predmet, ali mi se zacrnilo, čini mi se da je fen u pitanju, po glavi, rebrima, što god ja stigao", govorila nam je i dodala kako ju je Buntić istukao i sam dan prije djetetovog krštenja te da ga u tome nitko od prisutnih nije sprječavao.

Protiv Denisa Buntića se pred Sudom u Ljubuškom vodi i sudski postupak za izgred iz 2019. kada je u sukobu jednome muškarcu nanio teške tjelesne ozljede. Osim nasilja, osumnjičen je i za nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih stvari.

Buntić se od rukometne karijere oprostio 2018-te godine. U hrvatskom dresu osvojio je dva svjetska srebra, europsko srebro i broncu, kao i olimpijsku broncu 2012. godine. Igrao je na poziciji desnog vanjskog, visok je gotovo dva metra. U Hrvatskom rukometnom savezu oštro osuđuju bilo kakav oblik nasilja:

"O ovome smo doznali iz medija. Dok je bio član naših selekcija, nikada nije pokazivao posebnu agresivnost, osim one na sportskom terenu u žaru borbe. Isto tako nikada nije spominjao nikakvo oružje, a kamoli da ga posjeduje", poručio je rukometni savez nakon što su optužbe dospjele u javnost.