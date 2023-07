Velika bijela psina snimljena je dronom na kalifornijskom području i to u društvu dvadesetak surfera. Nije ih to doduše spriječilo da zajaše koji val, no morski je pas cijelo vrijeme bio u neposrednoj blizini.

Američka administracija vezana za ocean i atmosferu ističe kako, unatoč reputaciji, morski psi rijetko napadaju ljude.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni su lovili valove, a bijela psina je kružila ispod. Dronom snimljen morski pas sa surferima