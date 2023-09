Timaritelj zoološkog vrta u Salzburgu, kojeg je u utorak ujutro napala i ozlijedila podivljala ženka nosoroga po imenu Yeti, je izvan životne opasnosti. Njegovu suprugu, također timariteljicu, nosorog je usmrtio.

Naime, tragedija se dogodila tijekom jutarnjeg hranjenja i tretiranja životinja sredstvima za insekte. I premda je muškarac skočio da pomogne svojoj ženi, nije joj bilo spasa. Preminula je od zadobivenih ozlijeda.

Sve se to događalo u ograđenom prostoru s bijelim nosorozima.

"Ozlijeđeni čuvar hitno je prebačen u bolnicu, ali je izvan životne opasnosti" rekla je direktorica zoološkog vrta Sabrine Grebner te nastavila:

“Ono što znamo do sada je da je sve teklo normalno, to je bio tek normalan svakodnevni rutinski posao. Voditeljica životinja obično ujutro ide do nosoroga i namaže ih sredstvom protiv insekata i to je radila kao i svaki dan već godinama. Što je bilo drugačije ovaj put, zaista ne znamo. Vidjet ćemo što će istraga pokazati. Za sada znamo samo da je čuvarica životinja nažalost preminula, a da je drugi zaposlenik ozlijeđen", izjavila je Grebner.

Preminula timariteljica, Njemica je iz Bavarske, a bila je vrlo iskusna i specijalizirana za nosoroge. Ozlijeđeni timaritelj bio je zadužen za stočnu hranu.

Podivljala Yeti, kao i ostali nosorozi, u tom su zoološkom vrtu već godinama i uvijek su bez ikakvih problema surađivali sa svojim timariteljima, tvrdi direktorica.

Ovo nije prvi incident koji se zbio u Salzburškom vrtu u prethodnih nekoliko godina. Timaritelji su, između ostalog, morali loviti pobjegle pingvine i geparde.