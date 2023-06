VIDEO Pogledajte trenutak kad su hrvatski parovi s djecom došli na aerodrom i krenuli na put za Hrvatsku!

Četiri hrvatska para i njihova djeca na putu su prema Hrvatskoj. Ekskluzivno donosimo snimke njihova dolaska na aerodrom. Tu je bio i veleposlanik Tomislav Bošnjak koji je rekao da su dio procedura za njihov odlazak odradili već jučer, dio danas.

"Nadamo se da će naših 12 državljana, osmero odraslih i četvero maloljetnika, biti u Hrvatskoj u sljedećih dan ili dva. Ispratili smo ih i put je krenuo, nadamo se da će sve biti kao što smo isplanirati i da će se odvijati u najboljem redu. Isplanirali smo sve i dođe do nepredviđenih situacija, da se one mogu riješiti. Ovo su bili nemili događaji koji su pogodili naše državljane i svakako ćemo se pobrinuti da one nejasnoće, koje su postojale do sada sa zakonima i pravilima, da ih u bilateralnim susretima i riješimo kako se one ne bi ponavljale. To je bio tekst za sve nas", rekao je veleposlanik Bošnjak.

Nastavio je da je država uz pomoć premijera i ministra vanjskih poslova učinila sve što se moglo. "Svima je žao što su naši državljani prošli kroz teško razdoblje, kao i njihova djeca, te se nadamo da će to prebroditi čim prije", rekao je Bošnjak.

Dodao je i da će s prijateljskom zemljom Zambijom u razgovorima riješiti dileme koje su prouzročile ovako tešku situaciju.