VIDEO Prvi put u povijesti transplatirano ljudsko oko. Operacija je trajala 21 sat, na svemu radilo 141 osoba

Kirurzi u New Yorku kažu da su izveli prvu potpunu transplantaciju oka u svijetu na muškarcu, iako nije sigurno hoće li mu se vratiti vid, prenosi BBC.

Aaron James (46), koji je preživio strujnu nesreću pod visokim naponom, podvrgnut je 21-satnoj operaciji kojom mu je zamijenjena polovica lica.

Kirurzi već godinama uspješno presađuju rožnicu, a stručnjaci su ovo otkriće nazvali ključnim trenutkom u potrazi za vraćanjem vida milijunima ljudi.

James je radio na visokonaponskoj mreži u Arkansasu, izgubio je veći dio lica kada je slučajno dodirnuo žicu pod naponom od 7200 volti 2021. godine.

Dana 27. svibnja ove godine podvrgnut je rijetkoj djelomičnoj transplantaciji lica uz transplantaciju oka - u kojoj je sudjelovalo više od 140 zdravstvenih radnika.

Kirurzi s NYU Langone Health, koji su izveli kompliciranu operaciju, rekli su u četvrtak da se James dobro oporavlja od dvostruke transplantacije i da donirano oko izgleda nevjerojatno zdravo. Njegovo desno oko još radi.

"Sama činjenica da smo postigli prvu uspješnu transplantaciju cijelog oka s licem je ogroman pothvat za koji su mnogi dugo mislili da nije moguć", rekao je dr. Eduardo Rodriguez, jedan od vodećih kirurga u timu. "Napravili smo veliki korak naprijed i popločali put za sljedeće poglavlje vraćanja vida."

Liječnici kažu da Jamesova operacija nudi znanstvenicima uvid bez presedana u to kako ljudsko oko pokušava ozdraviti.

"Ne tvrdimo da ćemo vratiti vid", rekao je dr. Rodriguez za ABC News. "Ali nema sumnje da smo korak bliže."

Doktori su rekli da postoji izravan protok krvi u mrežnicu - dio oka koji šalje slike u mozak. Iako nema sigurnosti da će James vratiti vid na novom oku, liječnici ne isključuju ni tu mogućnost.

"Ako mogu vidjeti izvan toga, to je sjajno", rekao je gospodin James u intervjuu. "Ali ako će to pokrenuti sljedeći put u polju medicine, onda sam za to."

Vojnog veterana i dalje će nadzirati liječnici, ali napredak koji su vidjeli okom je "izniman", kaže Bruce E. Gelb, MD, transplantacijski kirurg na Sveučilištu New York.

Donirano lice i oko potječu od jednog muškog donatora u njegovim 30-ima. Tijekom operacije liječnici su ubrizgali odrasle matične stanice iz koštane srži donora u vidni živac kako bi potaknuli njegov oporavak.

Gospodin James tek je 19. osoba u SAD-u koja se podvrgla transplantaciji lica.

Njegova supruga Meagan James, s kojom je bio u braku 20 godina, rekla je za CNN da ga je vidjeti nakon operacije "bio lud, sjajan, čudan, neobičan, ekstatičan, sretan osjećaj".

Nakon nesreće, Jamesu su morali ukloniti lijevo oko zbog bolova i bio je podvrgnut brojnim operacijama, uključujući i onu za protetičku ruku.

Nazvao je transplantaciju oka ono "što mijenja život" i kaže da je "neopisivo zahvalan" donatoru i njihovoj obitelji što su omogućili operaciju.

"Izgledam kao normalna osoba koja hoda ulicom", rekao je za NBC News.

