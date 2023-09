Jednom je ljubav - a ne brutalna politička svađa - ispunila dvoranu Europskog parlamenta, kada je mladić u četvrtak kleknuo kako bi zaprosio svoju djevojku. Držeći prsten u jednoj i mikrofon u drugoj ruci, 26-godišnji Kuldar Lepp postavio je pitanje svojoj djevojci, Marti Schönberg (18), iznenadivši je ispred sobe pune aktivista Europske pučke stranke, piše Politico.

"Kakav način da započnemo dan, kako je to nevjerojatno!" - uzviknuo je novinar Jack Parrock, koji je moderirao događaj. Glasnogovornik parlamenta Jaume Duch Guillot rekao je, kako je prema njegovim saznanjima, ovo prvi put u povijesti da se par zaručio u dvorani parlamenta.

“Dobar je osjećaj”, rekao je Lepp. "To je bio jedan od razloga zašto sam razmišljao o tome da to učinim tamo, jer se nisam mogao sjetiti da se ovako nešto prije dogodilo i mislio sam da bi to bila velika stvar, pokazati ljubav."

Lepp je član estonske stranke Isamaa koja je članica EPP obitelji, kao i njegova sretna odabranica. Isamaa ima jednog zastupnika u Europskom parlamentu Riha Terrasa, koji je čestitao paru na društvenim mrežama. Par je zajedno dvije godine, upoznali su se preko zajedničkih poznanika, a planiraju se vjenčati za godinu dana, vjerovatno u Estoniji.

Šef EPP-a Manfred Weber također je čestitao. Upitan želi li ići u politiku ili čak i sam jednog dana postati europarlamentarac, Lepp je odgovorio: "Ako mi se ukaže prilika, naravno da ću je iskoristiti kao što se sada dogodilo."

