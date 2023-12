VIDEO Uz sirene i rešetke, nova skupina Boysa stigla na ispitivanje. Orilo se: 'Plenkoviću, vadi nas van'

Nova skupina pripadnika Bad Blue Boysa raspoređena u dva autobusa stigla je jutros na sud u Ateni. Kako javlja naša reporterka Ana Mlinarić s lica mjesta, pred sucima će odgovarati na pitanja o novim okolnostima istrage vezane uz DNK analizu i otiske prstiju.

Prilikom dolaska na sud Boysi su vikali "Za dom spremni"

Podsjetimo, nakon 118 dana pritvora po grčkim zatvorima od ponedjeljka su krenula ispitivanja hrvatskih navijača koji su sudjelovali u neredima u kolovozu u Ateni. Ispitivanja su zakazana još i za sutra. Odvjetnici pritvorenih Boysa smatraju da odluka o njihovom eventualnom puštanju neće biti donesena ovaj tjedan.

Na teret in se stavlja 11 djela od kojih je najteže ubojstvo 29-godišnjeg AEK-ovog navijača Michalisa Katsourisa koje nisu uspjeli povezati ni s jednim Hrvatom. Sumnja je nakon više od tri mjeseca pala na AEK-ova navijača čiji je DNK pronađen na nožu koji je presudio mladom Grku.

Za svih 102 uhićenih navijača podneseni su zahtjevi za ukidanjem istražnog zatvora, no o svakom će se odlučivati pojedinačno. "Neki spekuliraju da bi to moglo biti oko Božića, ali grčki odvjetnik, koji brani većinu Hrvata, nije želio ulaziti u procjene koliko bi to moglo trajati", izvijestila je ranije RTL-ova reporterka.

Prva skupina navijača pred suce je stala još jučer kad su ispitivanja trajala od nekoliko desetaka minuta za one navijače za koje ne postoji ni jedna fotografija ili SMS poruka do 40 minuta ili sat vremena za one koji su identificirani primjerice na video snimkama.

Detaljno su morali objasniti što su radili i nadopuniti svoj iskaz.

Analiza DNK-s s noža i prstiju je gotova, ali još nisu u potpunosti prevedene sve SMS poruke. Nema dovoljno prevoditelja jer malo ljudi govori hrvatski pa će se na to pričekati još neko vrijeme.

Odvjetnik koji brani najveći broj pritvorenih navijača Athanasios Kaimenakis otkrio je da za većinu njih ne postoje dokazi. "Za njih oko 60 od 95 nema dokaza. Tako otprilike mislim jer svi imaju otiske na autima", kazao nam je.

Inače, Grčku potresaju štrajkovi pa su odvjetnici navijača morali tražiti posebne dozvole svoje komore kako bi mogli biti na saslušanjima.

