Vlasnik Vučićeva tabloida završio u zatvoru zbog vrijeđanja novinara: 'Osudila me politika'

Glavni urednik i vlasnik srpskog tabloida "Informer", Dragan Vučićević, pravomoćno je osuđen zbog vrijeđanja novinara, no umjesto da plati odštetu od 200.000 dinara, odnosno 1715 eura, Vučićević je radije odabrao zatvorsku kaznu.

Rekao je: "Idem u zatvor jer se neću povinuti nezakonitoj presudi. Osudila me politika. Hejterski su mediji pisali da neću otići u zatvor, baš me zanima vidjeti što će sutra napisati".

Foto: M.M./ATAImages M.M./ATAImages

Prije ulaska u zatvor, aktivisti su mu pružili sapun, Vuličevićev sin htio je na aktiviste nasrnuti, ali ga je ovaj spriječio.

Vučićević je u petak na konferencije za novinare najavio da će u zatvoru krenuti u štrajk glađu. Za prekid štrajka glađu zahtjevat će da mu se ispune dva uvjeta - prvo da mu se omogući revizija pravomoćne osuđujuće presude i pokretanje inicijative za izmjenu Kaznenog zakona kojim bi se dekriminalizirala uvreda, donosi danas.rs.

Foto: M.M./ATAImages M.M./ATAImages

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako je telefonom molio vlasnika Informera da ne ide u zatvor, čak da je ponudio da on za njega plati kaznu.

"Rekao sam mu, platit ću, nije problem, meni je to jedna plaća, ali on je rekao da mu je to važno jer želi dokazati svoju principijelnost", rekao je Vučić.