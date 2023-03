Vučić o Putinovom i Bidenovom govoru: 'Nitko nije pričao o miru, već o pobjedi. Stiže eskalacija'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić među prvima je koji su komentirali Bidenov iznenadni posjet Ukrajini.

U Kijevu je sastankom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim potvrdio američku predanost i podršku ukrajinskoj demokraciji i suverenitetu, a Bijela je kuća netom nakon Bidenovog posjeta najavila još jednu isporuku vojne opreme Kijevu čija je vrijednost 500 milijuna dolara.

"To je najvažniji posjet u cijeloj povijesti američko-ukrajinskih odnosa", rekao je Zelenski naglasivši rezultate koje ukrajinska vojska postigla.

Nakon poruka nekolebljivosti podrške Zapada Ukrajini iz Abu Dhabija, gdje se nalazi Aleksandar Vučić, stigao je komentar govora dvaju vođa koji su se u Kijevu sastali.

Srpski je predsjednik u obraćanju javnosti rekao da su i Biden i Zelenski odlučni u svojim budućim pothvatima, no da u svojim govorima ne spominju mir, već pobjedu.

"Oba predsjednika su pokazala razlike, a nije bilo teško predvidjeti da se ide u dalju eskalaciju i niko nije govorio o miru, već samo o pobjedi. Za Putina, uistinu, je na strani Rusije, za Bidena Ukrajina nije mjesto gdje će Rusija pobjediti", komentariao je Vučić.

Vučić smatra da se kraj rata ne naslućuje kao ni rješenje sukoba koji počeo prije gotovo godinu dana. "Nema nikakve sumnje da je situacija veoma teška i da će biti sve teže", rekao je srpski predsjednik te dodao da ne očekuje nikakvu promjenu u ratu u sljedećih par dana, ali da očekuje pojačane napade s pripremljenije ruske strane i ukrajinske protuofenzive. "To će doprinijeti podizanju tenzija i nastradalih. Za nas je važno da se koncentriramo na sebe i na pokušaj da izađemo iz krize", poručio je Vučić,a dotaknuo se i sankcija koje se rusiji uvode od početka invazije.

"Što je situacija kompliciranija u svijetu, nama će biti teže. Nisam gledao uživo, nego kasnije Putinov govor kao i Bidenov - to je bilo pred sastanak sa šejkom, i obojica su pokazali odlučnost i želju da isprave nepravde. Da, to će sve nama predstavljati dodatni problem, mi ćemo biti u teškoj poziciji po pitanju sankcija i to je tako posljednjih godinu dana", rekao je predsjednik Srbije.