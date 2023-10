WHO upozorava: U Europi će 2024. biti više starijih od 65 nego mlađih od 15 godina

Godine 2024. stariji od 65 godina bit će u Europi brojniji od onih mlađih od 15 godina, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) koja poziva na poboljšanje mjera za zdraviju starost.

"Procjenjuje se da će sljedeće godine populacija osoba starijih od 65 godina biti brojnija od one mlađe od 15 u europskoj regiji WHO-a", objavila je organizacija u srijedu.

Na svjetskoj razini, do takve situacije doći će vjerojatno oko 2064., po projekcijama instituta Our World in Data.

"Taj trend ukazuje na nove socijalne, ekonomske i epidemiološke izazove", dodala je organizacija čija europska regija okuplja 53 zemlje, od kojih se neke nalaze i u središnjoj Aziji.

Diljem Starog kontinenta produženi životni vijek često ide ruku pod ruku s narušenim zdravljem.

Kako bi se ublažio učinak starenja stanovništva, WHO poziva vlasti da poduzmu mjere kako bi se "starijim osobama omogućilo očuvanje i poboljšanje njihovog tjelesnog i mentalnog zdravlja, neovisnosti, društvene dobrobiti i kvalitete života".

Među preporučenim mjerama ističe se uravnotežena prehrana i tjelesna aktivnost od najmanje 150 minuta tjedno.

“Još intenzivnija tjelesna aktivnost može smanjiti rizik od smrtnosti od svih uzroka za 35 posto”, istaknuo je WHO.

