Zadnja skupina BBB-ovaca gotova s ispitivanjem! U Ateni danas 15. obljetnica od velikih uličnih nereda

Nastavlja se ispitivanje posljednje skupine od 20-ak Bad Blue Boysa koji su danas dovedeni na Sud u Ateni.

Oni se tek trebaju izjasniti o svim okolnostima te se čekaju odluke o daljnjem istražnom zatvoru.

S druge strane, oni koji su ispitani u ponedjeljak počeli su se vraćati u zatvore u koje su i bili smješteni. Podsjetimo, za potrebe ispitivanja svi su bili dovedeni u Atenu u zatvor Korydallos u kojem su i proveli posljednjih nekoliko dana.

Kako je jučer reporterka RTL-a Ana Mlinarić rekla, zahtjeve za ukidanje istražnog zatvora odvjetnik Kaimanakis, koji brani 95 BBB-ovca, predao je već prije nekoliko tjedana. To bi značilo da sutkinja već duže vrijeme na stolu ima te zahtjeve pa bi to moglo nagovijestiti i one dobre vijesti koje premijer Plenković najavljuje - a to je da je moguće puštanje i do kraja tjedna?

Mlinarić je razgovarala i s odvjetnikom jednog Bad Blue Boysa, Vassilisom Karzakisom, evo kako on brani svog klijenta i na temelju čega je predao zahtjev za puštanje.

"U zahtjevu za puštanje iz pritvora objasnili smo da je naša stranka s trojicom prijatelja putovao na trening nogometne momčadi te da nije ništa kriv osim što se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme."

Radi se o mladiću u mlađim 20-im godinama.

"Oni koji su mlađi od 25 godina imaju pravo na (posebnu) olakotnu okolnost - "mlađi punoljetnik", kaže Karzakis.

Pojasnio je i koja se sve djela stavljaju na teret njegovoj stranci:

Zločinačka organizacija: kazna zatvora od 5 do 10 godina i novčana kazna. Eksplozija (izazivanje opasnosti za ljude: kazna zatvora od 5 godina do 10 godina, a budući da se dogodila na sportskom terenu, može doseći najviše 15 godina. Opskrba i posjedovanje eksploziva u sportskim objektima: kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna. Nasilje na sportskim događajima: zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna. Opasna tjelesna ozljeda u okruženju športskih priredbi: kazna zatvora od 10 dana do 3 godine, a zbog toga što se dogodila na mjestu priredbe može doseći najviše 5 godina. Narušavanje javnog reda i mira: zatvor 10 dana - 3 godine i novčana kazna, a zbog toga što se dogodilo u prostoru za sportska događanja, može doseći najviše 5 godina. Oštećenje tuđe stvari: kazna zatvora od 1 godine do 5 godina. Nezakonito nošenje oružja: zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna od najmanje 600 eura. Posjedovanje vatrenog oružja: kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Posjedovanje i korištenje baklji: zatvor 10 dana - 1 godina. Paljevina: kazna zatvora od 10 dana do 5 godina Urota: kazna zatvora 10 dana - 3 godine ili novčana kazna, a budući da se dogodila na sportskom terenu, može doseći najviše 5 godina.

Dodajmo i da se danas u Grčkoj obilježava 15. obljetnica od najvećih nereda. Naime, 6. prosinca 2008. godine u tamošnjim nemirima ubijen je 15-godišnji mladić. Ubio ga je specijalac, a to je rezultirala velikim prosvjedima i demonstracijama koje su eskalirale u nerede.

