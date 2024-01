Istraživači sa Sveučilišta Columbia u novoj su studiji otkrili da flaširana voda može sadržavati deset do sto puta više komadića plastike nego što se ranije mislilo. Riječ je o nanočesticama koje su toliko sitne da se ne mogu vidjeti ni mikroskopom, prenosi CNN.

Nanoplastika je toliko mala da može migrirati kroz tkiva probavnog sustava ili pluća u krvotok i tako distribuirati potencijalno štetne sintetičke kemikalije po tijelu i u stanice, tvrde stručnjaci.

Jedna litra vode, koja odgovara količini od dvije bočice vode, u prosjeku je sadržavala 240.000 čestica iz sedam različitih vrsta plastike. Od toga je 90 posto identificirano kao nanoplastika, a ostatak mikroplastika.

Mikroplastika i fragmenti polimera mogu varirati u veličini između 0,2 inča odnosno manje od 5 milimetara pa sve do 1/25 000 dijela inča, odnosno mikrometra. Sve manje od toga ubraja se u nanoplastiku koja se mjeri u bilijunti dijelovima metra.

Nova otkrića iz studije potvrđuje dugogodišnje savjete stručnjaka da je bolje piti vodu iz slavine ili onu iz staklenih i nehrđajućih posuda kako bi se smanjila izloženost plastici, istaknula je direktorica održivosti u Penn State Behrendu u Pennsylvaniji Sherri "Sam" Mason, koja nije bila uključena u studiju. Ova je otkrića nazvala "revolucionarnim".

Isto savjetuje i za prehrambene proizvode koji se pakiraju u plastičnu ambalažu.

"Na gotovo isti način na koji ljudi odbacuju stanice kože, plastika neprestano gubi male komadiće koji se odlome kada, primjerice, otvorite plastičnu zdjelu za salatu koju ste kupili u trgovini ili sir koji je zamotan u plastiku", navodi.

Mason je inače jedna od autorica studije iz 2018. koja je prva otkrila prisutnost mikro i nanoplastike u 93 posto uzoraka flaširane vode koju prodaje 11 različitih proizvođača u devet zemalja.

U toj studiji od prije šest godina otkriveno je da svaka takva litra vode u prosjeku sadrži 10 plastičnih čestica koje su šire od vlasi ljudske kosi, s 300 manjih čestica. Međutim, tada nije bilo načina da se analiziraju te sićušne mrlje odnosno čestice ili otkrije ima li ih još.

U novoj studiji koja je objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači sa Sveučilišta Columbia predstavili su novu tehnologiju kojom se može vidjeti, prebrojati i analizirati kemijska struktura nanočestica u flaširanoj vodi.

Umjesto 300 čestica po litri, istraživači su sada otkrili da je pravi broj plastičnih čestica u tri popularna proizvođača vode koje se prodaju u SAD-u između 110.000 i 370.000, ako ne i veći.

Osim toga, uz pomoć nove tehnologije uspjeli su vidjeti milijune nanočestica u vodi, koje bi mogle biti "anorganske nanočestice, organske čestice i neke druge plastične čestice koje nisu među sedam glavnih tipova plastike koje smo proučavali", rekao je koautor i kemičar za okoliš Beizhan Yan, ujedno i izvanredni profesor za istraživanja na Sveučilištu Columbia.

Rezultati studije i nove tehnologije otvaraju prostor za daljnja istraživanja kako bi se bolje razumijeli mogući rizici za ljudsko zdravlje, istaknula je Jane Houlihan direktorica istraživanja za Healthy Babies, Bright Futures, savez neprofitnih organizacija, znanstvenika i donatora posvećenih smanjenju izloženosti beba neurotoksičnim kemikalijama.

Stručnjaci upozoravaju da je nanoplastika vrsta onečišćenja plastikom koja predstavlja ozbiljnu prijetnju za ljudsko zdravlje, upozoravaju stručnjaci. Razlog je činjenica da sitne čestice mogu napasti pojedinačne stanice i tkiva u bitnim organima, potencijalno prekidajući stanične procese i taložeći kemikalije koje ometaju endokrini sustav.

"Sve te kemikalije koje se koriste u proizvodnji plastike se mogu unijeti i završiti u našem tijelu, jetri, bubregu, mozgu, pa čak i proći kroz posteljicu i završiti u tijelu nerođenog djeteta", objašnjava Mason.

Uz kemikalije i toksične metale koje plastika može sadržavati, za sada je još uvijek nedovoljno istraženo pitanje šteti li plastični polimer sam po sebi ljudskom tijelu.

Glasnogovornik Međunarodne udruge flaširane vode istaknuo je da nova saznanja i tehnologiju korištenu u istraživanju treba pregledati znanstvena zajednica te da su potrebna dodatna istraživanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Biste li kušali sladoled kad biste znali da je napravljen od plastike? Ova umjetnička instalacija krije važnu poruku