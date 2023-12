Zbog rasta inflacije raste i mirovina. Susjedi već znaju koliko će dobiti, Hrvatima još upitnik nad glavom

Iako hrvatski umirovljenici još ne znaju što će donijeti usklađivanje mirovina sljedeće godine, neke zemlje znaju koliko će umirovljenici dobiti. Tako će Austrijancima mirovine rasti za gotovo 10 posto, a Srbima za gotovo 15, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Umirovljenicima u Bosni i Hercegovini povišica će biti isplaćena u siječnju, a usklađivanje je u travnju.

Usklađivanje mirovina prema rastu troškova života nije novina, provode mnoge zemlje, kao i Hrvatska svakih šest mjeseci prema rastu cijena i plaća, u korist povoljnijeg indeksa, prenosi Mirovina.hr. Do sada je taj omjer bio 70:30, a ubuduće će omjer biti 85:15. Omjer je dogovoren između Sindikata i Matice umirovljenika s ministrom rada i mirovinskog sustava Marinom Piletićem, no odluka je na čekanju dok se ne izmijeni zakon o mirovinskom osiguranju.

Budući da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje čeka podatke Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj plaći, još se ne zna koliki se porast mirovine očekuje u siječnju, s retroaktivnom isplatom u travnju za siječanj, veljaču i ožujak 2024. godine.

S druge strane, Austrijancima će zbog stope inflacije mirovine rasti za 9,7 posto. Minimalna će mirovina u Austriji prema tome iznositi 1.217 eura, a do sada je bila 1.100 eura. Što se tiče "luksuznih mirovina" (sve one veće od 5.850 eura mjesečno), one su ograničene.

A susjedima Srbima Vučić je već najavio da će mirovine rasti za 14,9 posto, što je značaj rast, ali je prosječna mirovina u Srbiji 341 euro. Povećanje je najavljeno i u BiH, gdje se inače mirovine usklađuju u travnju (jednom godišnje) i to u omjeru 50:50, prema indeksu rasta cijena i BDP-a. Novi je direktor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić najavio da razmišljaju o akontativnoj isplati povišica u siječnju.

