BOŽIĆ STIGAO RANIJE Životinje u londonskom zoološkom vrtu uživaju u božićnom veselju: Dobile adventske kalendare s poslasticama

Tigrovi, majmuni, vjeverice i merkati u londonskom zoološkom vrtu počeli su uživati u božićnom razdoblju, otvorivši svoje adventske kalendare 30. studenog, odnosno dan ranije nego inače i to u jednom potezu. Mladunci sumatranskog tigra Zac i Crispin jurišali su za svojim kalendarom. Na kraju su srušili svoju kulu od crvenih kutija prije nego što su se uvukli u nju. Bolivijski crnokapi majmuni i vjeverice iz zoološkog vrta u međuvremenu su pokazali svoje vještine održavanja ravnoteže dok su vadili svoje blagdanske poslastice iz visećih prazničnih vrećica. Merkati Penelope, Dracula i Frank također su morali malo poraditi kako bi iz 25 ladica kalendara u obliku božićnog drvca izvukli svoje omiljene grickalice - cvrčke. "Božić je rano stigao u londonski zoološki vrt. A ako je Božić u londonskom zoološkom vrtu, to znači da je Božić i za životinje. Tako smo vidjeli neke od tigrova danas kako uživaju u božićnim kutijama, majmune, vjeverice i merkate kako uživaju u nešto manjim poslasticama", rekao je Dan Simmonds, upravitelj zoološkog vrta. Cijelom atrakcijom započelo je odbrojavanje do Božića. Zoološki nudi razne događaje uključujući radionice, pečenje sljezovih kolačića i razgovore o životinjama