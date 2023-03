Znanost dokazala: Ako imate kućne ljubimce duže od pet godina, bolje pamtite i lakše učite nove pojmove

Liječnice Jennifer Appelbaum i Tiffany Braley s kolegama istraživačima u istraživanjem provedenim od 2010. do 2016. u sklopu projekta The Health and Retirement Study dokazale su da imati kućnog ljubimca odlično djeluje na tijelo i um, odnosno da kućni ljubimci vlasnicima pomažu očvrsnuti pamćenje i lakše naučiti nove pojmove.

Naime, Appelbaum, Braley i suradnici podvrgnuli su mnemotehničkim testovima 1.369 osoba prosječne dobi od 65 godina. Čak 53 posto ispitanih posjedovalo je kućnog ljubimca, od čega 32 posto njih više od 5 godina.

Rezultati su pokazali da su vlasnici kućnih ljubimaca na testovima dobili 1,2 boda više od onih koji ne posjeduju kućne ljubimce, piše Poslovni dnevnik.

“Ova otkrića pružaju preliminarne dokaze koji upućuju na to da dugoročno posjedovanje kućnog ljubimca može biti zaštita od kognitivnog pada, pružajući novi i ključni korak u razumijevanju kako odnosi s kućnim ljubimcima doprinose zdravlju mozga”, istaknula je dr. Braley.

Ti su nalazi na tragu prethodnih istraživanja koja upućuju na to da društvo psa ili mačke pomaže vlasnicima ublažiti usamljenost, depresiju, smanjiti stres, krvni tlak i kortizol odnosno dugoročno pozitivno utjecati na psihološko stanje ljudi.