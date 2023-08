POVRATAK LJETA Opet nestabilno uz moguće pljuskove, no krajem tjedna nas opet griju ljetne temperature

Ujutro i prijepodne bit će još zaostalih oblaka, mjestimice na kopnu uz koju kap kiše, uglavnom na istoku i oko gorja. Na Jadranu zato suho uz samo prolazno umjerenu naoblaku, a puhati će slaba do umjerena, u velebitskom kanalu rano ujutro mjestimice jaka bura, a mogući su i olujni udari. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj sve više sunca i duljih sunčanih razdoblja, ali i dalje sredinom dana postoji manja mogućnost za kakav slabiji lokalni pljusak ili malo kiše, većinom uz granicu sa Slovenijom ili oko Korduna, Banovine. Temperatura bez veće promjene, ugodno uz 23-24 °C. Na istoku i dalje ne sasvim stabilno pa može biti lokalnih pljuskova, moguće čak i grmljavine oko slavonskog gorja i Posavine. No, razvedravanje kreće već kasnije poslijepodne. Bit će ugodno toplo, između 23 i 25 °C, tek prolazno uz slab do umjeren sjeverac. U Dalmaciji pretežno sunčano, razvoj oblaka u zaobalju, ali uz gotovo zanemarivu mogućnost za pljusak. Bura će okrenuti na umjeren ponegdje pojačan maestral, ali će temperatura biti malo viša, napokon, još prošlog petka, opet iznad 30 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju sve sunčanije, tek će u riječkom zaleđu, unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru biti nešto zaostalih oblaka, ali uglavnom bez kiše. Bura će samo prolazno oslabjeti, a temperatura porasti, bit će između 27 i 29 °C, do 24 °C u gorju.