SUNSET FESTIVAL Darijo Srna o dokumentarnom filmu: 'Pun emocija, ljudi će drugačije gledati neke stvari...'

Zadarski Sunset Festival otvoren je projekcijom dokumentarnog filma ''Football must go on''. Priča je o Šahtaru iz Donjecka, klubu koji već 8 godina igra u egzilu, te nam donosi razne priče ljudi, između ostalog i Darija Srne: ''To je slika Ukrajinaca kako oni žive i kako živi jedan nogometni klub. Film će biti pun emocija, ljudi će početi drugačije gledati na neke stvari. Teško je vjerovati da se u 21. stoljeću vodi rat u Europi.''