UZVRAT JE U SUBOTU Dinamo nesretno poražen u prvoj utakmici, strijelac pogotka za Plave: 'U drugo poluvrijeme ušli smo kao da nemamo glavu i rep'

Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su od grčkog AEK-a s 1-2 (1-0) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Dinamo je vodeći pogodak postigao u 39. minuti, a strijelac je bio Marko Bulat koji iz slobodnog udarca s oko 25 metara, kad je pogodio gornji desni kut AEK-ovih vrata. No, gosti su pogocima u 59. i 90. minuti preokrenuli utakmicu i slavili. Strijelac vodećeg pogotka Marko Bulat nakon utakmice je rekao: ''Bili smo kompaktni i agresivni, a u drugo poluvrijeme izašli smo kao da nemamo glavu i rep, povukli smo se bez razloga.'' Trener Bišćan kazao je: '' Svakako da nas tamo čeka pakao. Jasno je da će tamo biti vruće i jako teško. To je stadion koji je navijački, domaćinski. Idemo se boriti, bit će rat, neprijateljsko okruženje, idemo to iskoristiti. To se može, kad smo na svom nivou onda smo u stanju igrati s njima. Rezultat je negativan, bit će to drugačija utakmica. Nije nam trebao ovaj drugi gol kojeg smo primili. Morat ćemo preuzeti rizik, bit će jako teško. Nisu dugo izgubili kod kuće, to sve govori. Što je, tu je, idemo pokušati napraviti podvig u Ateni.''