EKSKLUZIVNO - TOMO SPAHOVIĆ Dramatična priča legendarnog borca koji je 6.5 godina odležao zbog ubojstva: 'Branio sam se na kućnom pragu, a na FNC 14 se vraćam jači nego ikad'

Tomislav Tomo Spahović (33) dao nam je veliki intervju povodom svog povratka na borilačku scenu. Javio nam se video putem iz Sarajeva i u potpunosti otvorio dušu. Ispričao je po prvi put neke nepoznate detalje iz noći koja mu je naglavačke okrenula život. Tomo u subotu nastupa na FNC 14 priredbi u Sarajevu protiv Mirana Fabjana koja će se od 19.00 prenositi na Voyo, a u glavnoj borbi večeri. "Zvijer", kako je Spahoviću borilački nadimak zbog gabarita, eksplozivnosti i razornog udarca, 8 godina se nije borila. Posljednjih 6 i pol godina proveo je u zatvoru zbog ubojstva kojeg je počinio, kako nam tvrdi, iz samoobrane. Ubojstvo je počinio na kućnom pragu, ispred svoje kuće, zgrade, jer je strahovao da mu ta ekipa neće nešto napraviti. "Ja sam tu noć napadnut od strane 6-7 ljudi i ja sam branio sebe. Uvijek ću se braniti dok sam živ, a prvi nikada nikog neću dirati. I to je to.", kazat će Tomo Spahović koji je, takav nam je barem dojam ostavio, iskren, otvoren i karakteran čovjek koji jako drži do časti. "Spletom nesretnih okolnosti sam došao u tu situaciju. Svoju sam kaznu odradio kako je trebalo, pošteno sam sve odslužio. Ne volim pričati o tome niti se vraćati, vjerujte mi. Čitavo sma vrijeme renirao u zatvoru, fokus mi se nikad nije maknuo od sporta. Izabrao sam pravi put, onaj sporta. Netko bi krenuo drugim putem, netko se više nikad ne bi vratio sportu, ali ja sam sportaš i mene zanima samo sport. Nastavljam tamo gdje sam stao", dodao je Spahović. Tomo nam je otvoreno sve rekao, bez izmotavanja... "Bio sam u zatvoru 6 i pol godina, na dobro ponašanje i poštivanje zakona unutar zatvora sam dobio godinu dana uvjeta. Da mogu vratiti vrijeme, volio bih da se sve to nije ni dogodilo. Branio sam sebe, svoju čast i ponos. Napalo me 6-7 osoba. Zbog tih okolnosti sam završio u zatvoru. Sve se dogodilo iz ničeg. To su osobe iz krim miljea, koji koriste narkotike, ja takav nisam, nikad nisam koristio nikakva narkotička sredstva, niti pijem alkohol. Mafijali su se dečki, mojem prijatelju su se zaprijetili, kao, što radi na njihovom kvartu. Ovaj drugi što je bio s njim je pozvao mene na telefon. Izašao sam ispred zgrade i vidio da se raspravlja i kako sam im prilazio, ovi su pobjegli". Nije tu završilo, a moglo se... "Nije prošlo pet do šest minuta, zove me jedan od prijatelja u suzama, njih 5-6 me presrelo, izvukli me iz taksija, pretukli nas i natjerali mene da se javim na telefon. Taj netko se menis druge strane obraća - MMA borac, doći ćemo sad po tebe, da i tebe napadnemo". I došla mu je ta ekipa na kućni prag... "Ja nisam osoba koja prijatelje ostavlja u problemima. Te dvije osobe koje su u prethodno objašnjenom prvotno pobjegle, vratile su se s još 4-5 prijatelja. Kao, obračunat će se samnom. Oni su preko mene htjeli sebi dići reputaciju. Bez ikakvog razloga i povoda, meni došli na adresu, slučajno vidjeli u međuvremenu taj taksi, napali ih, istukli mi pištoljem prijatelja po glavi. Izašao sam ispred zgrade i kako sam otvorio vrata, počeli su mi prijetiti. Kako su mi se prijetili, tu sam ja djelovao kako sam djelovao. Počeli su bježati i ja sam nekog pogodio. I to je čitav scenarij, toga se ne želim sjećati, želim to zaboraviti. Ne znam zašto je mene to zateklo. Što sam trebao, da tih 6-7 osoba mene napadnu, ubodu nožem, udare predmetom, upucaju me. Branio sam sebe, kao svatko normalan". O čemu smo još pričali s Tomom u skoro 45 minuta razgovora, što nam je otkrio i objasnio, pričao kakav je 'vojnik' bio i zatvoru, kako je predan sportu više nego ikad, pogledajte u videu.