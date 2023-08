SPEKTAKL Fisher brutalnom serijom udaraca natjerao Armstronga na predaju

Johnny Fisher stigao je i do desete pobjede u karijeri. U sjajnom meču je prekidom u sedmoj rundi pobijedio Harryja Armstronga. Fisher je silovito krenuo u meč i već nakon nekoliko sekundi sudac je odbrojavao Armstrongu. No, ipak nakon toga Dirty Harry se pribrao i djelovao jako dobro sve do kraja četvrte runde, a onda je odbio dobio seriju udaraca, no spasilo ga je zvono za kraj runde. Novo odbrojavanje Armstrongu smo vidjeli u sedmoj rundi, no dopustio je sudac nastavak meča. Ipak, ubrzo nakon toga iz njegovog kuta doletio je ručnik i sudac je prekinuo meč.