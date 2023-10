NIJE DOBRO Hrvatskoj prijeti drastična kazna: 'To je vrlo izvjesno, ti koji su to napravili ne vole Hrvatsku'

Šef HNS-a za sigurnost Jurica Jurjević razgovarao je s Borisom Jovičićem povodom 'ustaškog' incidenta na Opus Areni. "Ne možemo biti zadovoljni, napravili smo sve da ne bude incidenta. Ništa me ne može uvjeriti da te osobe vole Hrvatsku. To je suprotno do toga. Pod uvjetom smo, vidjet ćemo stav UEFA-e. Ne treba se skrivati, prazne tribine za Armeniju su moguće", rekao je Jurica Jurjević.