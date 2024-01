JESU LI SPREMNI ZA BORBU ZA MEDALJU? Hrvatski reprezentativac otkrio kako teku pripreme za Euro i govorio o novom nadimku za naše rukometaše: 'Otvoreni smo za sve prijedloge...'

Jesu li spremni za borbu za medalju? Mogu li do zlata i zašto nadimak Kauboji odlazi u povijest? S našim rukometnim reprezentativcem Filipom Glavašem u Poreču je razgovarala RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis. "Pripreme su u punom jeku. Spremamo se. Obrana je, naravno, nekako naš zaštitni znak. Tu baziramo najviše najviše našu taktiku", rekao je Glavaš na početku, a kasnijE se osvrnuo i na odlazak njihovog nadimka 'Kuboji' u povijest: "Saznali smo za to iz novina, tako da ne znam za prijedloge novog nadimka. Otvoreni smo za sve prijedloge. Meni se nadimak Kauboji svidio, moram priznati. Nekako pratilo nas je to već duže vrijeme. Mislim da je vrijeme za neke nove stvari.". Više pogledajte u videu.