IZA NJEGA SU TEŠKI DANI Igrač Gorice koji je pronađen u Mađarskoj: 'To je tamna strana nogometa'

Gorica je službeno predstavila Abdullaha Talala Hammeda koji je prošlog mjeseca nestao u Mađarskoj. Irački nogometaš danas je izašao pred medije i na svoju ruku ispričao što se dogodilo: ''Oteli su me iz apartmana protiv moje volje, bio je to strašan period. Klub je bio uz mene i moju obitelj. Nažalost, povezano je s nogometom, to je tamna strana nogometa.''