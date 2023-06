LEGENDA Ivan Dodig se nakon osvajanja Roland Garrosa vratio u Hrvatsku, podijelio dojmove za RTL i otkrio tajnu dugovječnosti

Hrvatski tenisač Ivan Dodig (38) i Amerikanac Austin Krajicek (32) pobjednici su grand-slam turnira Roland Garros u parovima svladavši u velikom finalu belgijski par Sander Gille i Joran Vliegen sa 6-3, 6-1. Dodigu je to treći Grand Slam naslov u konkurenciji muških parova – 2015. je otišao do kraja u Roland Garrosu s partnerom Brazilcem Marcelom Melom, a 2021. je slavio na Australian Openu sa Slovakom Filipom Polašekom. Dodig se nakon trijumfa u Parizu vratio u Hrvatsku i odmah nakon slijetanja u Split podijelio svoje dojmove za RTL. "Ovaj uspjeh, osvajanje Roland Garrosa je stvarno posebno. Puno sam truda i rada uložio, iako tijelo daje znakove, sve pomalo boli i škripi, ali još uvijek sam dobar igrač, još uvijek mogu osvajati velike turnire. Trudim se, dajem sve od sebe, vodim brigu o svom tijelu, pokušavam biti profesionalac svaki dan i vjerojatno je to ključ mog dugog igranja i nadam se da u meni ima još 'vatre'", rekao je Dodig na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.