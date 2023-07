BIVŠI SUIGRAČ Jerko Leko za RTL: 'Brozović će se vratiti, neće se slabija liga odraziti na njegovu igru'

Brozovića je dočekao Cristiano Ronaldo, ali ''Epic'' nije bio impresioniran. To previše nije iznenadilo bivšeg suigrača iz Dinama, Jerka Leku. Za RTL pred mikrofonom Borisa Jovičića rekao je: ''Broz je specifičan, hoće malo umanjiti Cristianu na važnosti.Kad mu dosadi Saudijska Arabija, on se može vratiti, on je mašinerija. Očuvaniji će biti tamo nego što bi bio u Ligama petice, ne mislim da će se to odraziti na njegovu igru.'' Broz je u zadnji tren ugovor povećao za 10 milijuna eura po sezoni: ''Rekao mi je da će to još malo dignuti, odličan potez. Rekao je da ide uzet titulu, kad već Ronaldo nije uspio sam.''