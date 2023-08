SAMO NA RTL-U I PLAY PREMIUMU Još tri dana do spektakla, Filip Hrgović tvrdi: 'Previše priča, u zabludi je'

Još tri dana ostala su do boksačkog spektakla u londonskoj O2 areni. Hrgović poručuje: 'Priča previše s*anja, u zabludi je'', dok je njegov protivnik McKinn kazao:''Vidjet ćemo tko je u zabludi, tko će biti u njoj nakon 12 rundi...'' Hrgović se u ring vraća nakon godinu dana, jako je spreman, kako kaže, ''spreman je za rock and roll''. Hrvatskom boksaču na putu stoji neporaženi Demsey McKean, od 22 pobjede, čak 14 ih je ostvario nokautom. Ipak, to nije impresionirao Filipa Hrgovića: ''Naporno sam trenirao, ako pobjedim bit ću na korak od borbe za svjetsku titulu.'' Derek Chisora pak, zanimljivo se odjenuo za današnju pressicu. Šeširić, košulja, sve je bilo u crveno-bijelim kvadratićima. Prijenos spektakla gledajte samo na RTL-u i PLAY Premiumu.