EUROPSKI DOPRVAK Lovro Pavčec vratio se u Hrvatsku i otkrio kakvu je ulogu u lovu na medalju imao Filip Hrgović

Hrvatska slavi nove boksačke nade. S Europskog prvenstva do 18 godina koje je održano u Armeniji stižu dvije velike medalje. Mariela Šteko osvojila je zlato, a nakon izjednačenog finala sa srebrom oko vrata u Zagreb se vratio Lovro Pavčec. On je do svoje treće europske, ali najvrijednije medalje došao u kraljevskoj teškoj kategoriji. Njegov trener, ujedno je i trener Filipa Hrgovića, proglašen je najboljim trenerom turnira. Osim sjajnih dojmova Pavčec je otkrio kako je posebnu ulogu u ovoj priči imao i Hrgović, a kakvu točno, saznajte u videu u nastavku.