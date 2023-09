VATRENI PONEDJELJAK Modrić, Kovačić i Brozović protiv Majera, Kramarića i Sose u velikom finalu

Hrvatski nogometni savez (HNS) organizirao je u Zagrebu cjelodnevni događaj za navijače, a vrhunac dana je okršaj hrvatskih reprezentativaca u uličnom nogometu, nakon kojeg će uslijediti i druženje najvećih zvijezda hrvatskog nogometa s navijačima. Do emitiranja ovog priloga preostalo je odigrati samo finale, a u njemu će odmjeriti snage Lovro Majer, Andrej Kramarić i Borna Sosa s jedne strane, a s druge strane samoprozvani "Trio gušt" s Lukom Modrićem, Matejom Kovačićem i Marcelom Brozovićem. Dok nisu sudjelovali na turniru, naši reprezentativci su se strpljivo družili s prisutnim navijačima i fotografirali se sa svima koji su to htjeli. Međutim, nisu svi zainteresirani uspjeli ući i vidjeti naše reprezentativce, stoga su napravljene i navijačke zone za one koji su došli dati podršku svojim najdražim nogometašima.