FNC 13 Nemilosrdna Marina 'izmasakrirala' je Talijanku

U četvrtoj borbi večeri u kavezu su se našle dvije djevojke - Marina Spasić i Saman Beik Kamal. To je jedina ženska borba na eventu, u kategoriji catchweight do 57 kilograma. Pakleno ''bambusanje'' Marine unakazilo je Kamal, sudac je morao prekinuti borbu koliko je to snažno i pogubno po talijansku predstavnicu bilo. Pionir je bio u ekstazi nakon pobjede Spasić koja je na guzi imala grb Crvene zvezde.