OTVORIO DUŠU Nesuđeni izbornik Dario Gjergja: 'Ne zamjeram nikome, a veliko hvala Aci Petroviću'

Kandidat za izbornika hrvatske reprezentacije, Dario Gjergja, odlučio je otvoriti dušu. Razgovarao je s našom Ivonom Hemen: ''Konačno bi trebalo doći do kraja sukoba FIBE i ULEBA, pa će igrači iz Eurolige moći igrati kvalifikacije. Također, ni igračima iz NBA nije jednostavno provesti još 35-40 dana u ritmu nakon odrađene sezone. '' Pričali su i o nepravdi glede izborničke klupe: ''Čestitam Josipu Sesaru, radio je vrhunski posao u nenormalnim uvjetima. Ja sam stvarno htio, nema veće časti od toga da si trener reprezentacije svoje države. Nije se dogodilo, neću niti želim to ikome zamjerati, ali želim se zahvaliti gospodinu Aci Petroviću. Ubuduće ćemo vidjeti.'' Za kraj je rekao: ''Volim Zadar, on mi je sve, ali volim i Cibonu, tu sam proveo krasne godine.''