RAZGOVOR ZA RTL Nisse Sauerland: 'Uskoro će se Filip potpisivati lijevom rukom. Usyk? Nikada nije osjetio snagu El Animala'

Hrvatski teškaš Filip Hrgović u svom je 16. nastupu u profesionalnoj boksačkoj karijeri ostvario je i 16. pobjedu, on je u Londonu tehničkim nokautom u 12. rundi svladao Australca Demseyja McKeana. Od 16 pobjeda u dosadašnjoj karijeri Hrgović je 13 ostvario nokautom, a ova pobjeda bi mu trebala osigurati dvoboj za naslov svjetskog prvaka po verziji IBF protiv pobjednika dvoboja između aktualnog prvaka Ukrajinca Oleksandra Usika i Britanca Daniela Duboisa koji će se održati 26. kolovoza. Nakon meča Hrgovićev promotor Nisse Sauerland dao je izjavu za RTL. "Bila je to sjajna izvedba. Postojao je i rizik, filip je obavezni izazivač i htio se još jednom boriti prije Usyka. McKean je riskantan tip, a Filip je odradio sjajan posao. Vidio se napredak u odnosu na meč protiv Zhanga i to je bio sjajan završetak večer", rekao je Sauerland pa odgovorio na pitanje koliko će čekati prije nego što pošalje pismo i pokuša dogovoriti borbu s pobjednikom meča Usyk - Dubois: "U ponedjeljak nakon meča pismo će iti poslano od strane IBF-a. Krenut ćemo s pregovorima i vidjet ćemo kako će završiti. Mislim da će Filip dobiti priliku boriti se za naslov svjetskog prvaka do kraja godine." Hrgović je dvije zadnje borbe odradio (i pobijedio) protiv ljevaka. "Filip je spreman za ljevake. Uskoro ćete ga gledati kako se potpisuje s lijevom rukom", našalio se Sauerland pa na kraju komentirao kako bi izgledala borba između Usyka i Hrgovića: "Usyk je jako nepredvidiv, dobro se kreće po ringu. Uvijek primi nekoliko udarac tijekom meča, ali nikada nije osjetio snagu El Animala."