SAMI PROTIV SVIH Zanimljiv izraz bunta omiškog prvoligaša: Ne žele kladionicu za sponzora pa na dres zalijepili Super Hika, tu...

Zanimljiva se situacija zbila u Hrvatskoj malonogometnoj ligi. S obzirom da HNS ima potpisan ugovor sa jednom kladionicom svi klubovi imaju obvezu nositi reklamu na dresovima. No omiški Olmissum je to odbio jer se protivi promoviranju klađenja među maloljetnicima no nakon što su prisiljeni od strane Saveza, povukli su zanimljiv potez. Naime, na dres su uz logo spomenute kladionice stavili i oznake 'drugih sponzora' poput super ljepila, turbofolka, Super Hika...